El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, considera que retirar la mascareta dels interiors és «una bona mesura» perquè contribuirà a «normalitzar» el virus. Vilaplana explica que «la clau de volta» no és tant la transmissió, sinó la gravetat de la covid-19. I que ara, la xifra d’ingressats permet relaxar aquesta restricció, tot i que també creu que la ciutadania haurà d’estar preparada en cas que calgui fer «passos enrere». Sí que pensa, però, que la mascareta a l’entorn escolar s’hauria d’haver retirat ja fa dies. En aquest sentit, hi ha sintonia amb els directors d’institut de les comarques gironines. El seu portaveu, Joan Cumeras, explica que anar a classe sense mascareta facilitarà «la interacció social» dels alumnes.

Per a Josep Vilaplana, allò que s’ha de tenir en compte a l’hora d’avaluar el relaxament de restriccions és, sobretot, la xifra d’ingressats per covid-19. «Si comencem a tenir infeccions menys greus i menys ingressos als hospitals i malalts a les UCI, això és la clau de volta del control de la pandèmia», assegura.

«Evidentment hem de tenir uns sistemes de salut ben entrenats i potents per fer seguiment de noves variants, però la clau de volta és la xifra d’ingressats, que pot saturar el sistema», reflexiona el president dels metges. I actualment, diu Vilaplana, no s’està en aquesta situació.

«Si els malalts són lleus i poden estar-se a casa, estem com ens trobàvem abans de la pandèmia amb els quadres gripals», reflexiona. Ara bé, el president dels metges gironins també destaca que la retirada de la mascareta en interiors no vol dir que «s’hagi d’abaixar la guàrdia en absolut».

El portaveu dels directors dels instituts gironins, Joan Cumeras, explica que estan «molt contents» que s’elimini l’obligatorietat de les mascaretes. «El món educatiu es basa en la comunicació, i tot allò que hi ajudi segur que és una millora», explica.

«Tenir la mascareta posada tot el dia dificulta tant la comunicació verbal com la no verbal», explica Cumeras. «Hem de tenir en compte que a l’etapa de l’adolescència és quan els alumnes es formen com a persones, i per tant aquesta manca d’interacció els perjudica en una etapa de creixement que és importantíssima», hi afegeix.

«A l’institut, més que mai, hem tingut casos d’angoixa, i tots estem esperant el moment que es retirin les mascaretes per veure com canvia la cosa», explica. I en paral·lel, també diu que s’haurà de veure si la mesura també comporta «problemes d’adaptació».