El Tribunal Suprem s’ha pronunciat amb duresa contra els ventres de lloguer, perquè considera que aquests contractes de «gestació per substitució comercial» comporten un dany a l’interès superior del menor i una explotació de la dona que són «inacceptables» i els tracta com a «simples objectes». En una sentència, la Sala Civil qualifica d’«atemptat a la dignitat humana» aquesta pràctica de pagar perquè una dona gesti i doni a llum a l’estranger un nen o nena que es quedarà una família espanyola.

Destaca l’alt tribunal que tant els nadons com les mares biològiques «són tractats com a simples mercaderies». Tot i això, destaca que les agències que gestionen aquests contractes «actuen i es publiciten lliurement a Espanya» malgrat que és una pràctica prohibida per la llei.

Tot i els convenis internacionals i les disposicions legals que declaren la nul·litat de ple dret d’aquesta pràctica i prescriuen la publicitat atemptatòria a la dignitat de la persona, la realitat és que les agències d’intermediació actuen lliurement, i que el nen nascut a l’estranger d’una gestació subrogada comercial acaba integrat de manera estable en un nucli familiar de facto», denuncia.