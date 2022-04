Un avió de càrrega es va partir aquest dijous mentre aterrava d’emergència a l’aeroport Internacional Juan Santamaría, a 25 quilòmetres de San José, a Costa Rica, en un accident sense víctimes que va provocar el tancament temporal de les instal·lacions, segons van informar les autoritats.

«Les dues persones [que anaven a bord] estan en bon estat», va assenyalar als periodistes el cap de la direcció general de Bombers de Costa Rica, Héctor Chaves.

L’accident es va produir a les 16.24 h GMT, quan un Boeing-757 de la companyia alemanya de missatgeria DHL que s’havia enlairat de l’aeroport costa-riqueny amb destí a Guatemala es va veure obligat a tornar per una fallada mecànica.

Segons la informació oficial, la tripulació de l’aeronau, de matrícula panamenya, va alertar les autoritats locals de problemes hidràulics, fet que va obligar a tornar a l’aeroport 25 minuts després de l’enlairament.

Durant l’aterratge d’emergència l’avió va derrapar, va sortir de la pista i es va partir en dos, en un terrabastall que va espantar veïns que viuen en cases pròximes.

Després de l’accident, es va observar líquid blau a la pista i fum a causa, segons els bombers, de la pèrdua de líquid hidràulic i el reescalfament de les rodes per les dificultats per frenar.

«Indubtablement hi havia un problema seriós. Estem davant una emergència molt important», va dir Chaves. No obstant, «en cap moment hi ha hagut foc, el foc està totalment descartat», va afegir.

El rescatista de la Creu Roja Guido Vásquez va assenyalar als mitjans de comunicació que els dos tripulants van ser enviats per precaució a un hospital «per a valoració mèdica».

El pilot va presentar «alteració nerviosa», però els dos tripulants, de nacionalitat guatemalenca, estan «orientats i recorden tot el que han viscut», va dir Vásquez.

A causa de l’accident, l’aeroport, el més important del país, va estar tancat cinc hores i mitja, cosa que va afectar més de mig centenar de vols i uns 8.500 passatgers.

«El servei de la terminal aèria [ja] està operant amb normalitat, tant per als vols d’arribada com per als de sortida», va manifestar Ricardo Hernández, director executiu d’Aeris, l’empresa estatal que gestiona l’aeroport.

«Les autoritats de la Direcció General d’Aviació Civil de Costa Rica estan portant a terme les investigacions pertinents i mantenen comunicació amb les nostres autoritats», va escriure en el seu compte de Twitter l’Autoritat d’Aeronàutica Civil de Panamà.