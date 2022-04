El titular del Jutjat d’Instrucció núm. 47 de Madrid va admetre ahir a tràmit la querella de la Fiscalia Anticorrupció contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño per emportar-se gairebé sis milions d’euros en contractes per a material sanitari de l’Ajuntament de Madrid a l’inici de la pandèmia de coronavirus.

El jutge els cridarà a declarar com a investigats en properes dates, amb tota probabilitat després de Setmana Santa, moment en què els dos empresaris es podran considerar formalment imputats en els fets investigats, segons van informar fonts jurídiques. El magistrat Adolfo Carretero també té intenció de fer desfilar pel jutjat els testimonis necessaris.

El ministeri públic atribueix a Medina i Luceño la suposada comissió dels delictes d’estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals per irregularitats en una operació de compravenda de material sanitari destinat a la funerària municipal madrilenya. Les diligències no són secretes i el magistrat ha ofert accions a l’Ajuntament de Madrid per personar-se en el procediment judicial. Els preus, segons assenyala la fiscalia, els va fixar Luceño i els va imposar a l’ajuntament, emparant-se en la seva falsa posició de fabricant.