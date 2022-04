El president del Govern, Pedro Sánchez, va aterrar ahir a la capital del Marroc, Rabat, absolutament convençut que el canvi de posició sobre el conflicte del Sàhara i el suport al pla autonomista marroquí serà molt beneficiós per a Espanya. No el va afectar el veto del Congrés, que ahir mateix va rebutjar de manera unànime el gir de l’executiu en aquesta qüestió. Segons el mandatari, el que resulta realment important per al Marroc és «el que digui el president».

Així ho va traslladar en una conversa amb els periodistes que l’acompanyaven a l’avió, poc abans de dirigir-se al Palau Reial on va mantenir una audiència amb Mohamed VI, a la qual també van assistir els ministres d’Exteriors dels dos països, José Manuel Albares i Nasser Bourita. Després d’ella va assistir, en ple Ramadà, al sopar amb el monarca en què els musulmans trenquen el dejuni de tot el dia. Un gest que fins ara el rei marroquí només ha tingut amb Joan Carles I, i posteriorment amb Felip VI i la reina Letizia, i que ha de solemnitzar l’obertura d’una nova etapa en les relacions amb Espanya, després de 15 mesos de crisi. El Marroc va fer públic un comunicat en què va assegurar que el rei marroquí i el president espanyol van reiterar la voluntat d’obrir una nova etapa basada en el «respecte mutu», la «confiança recíproca», la «concertació permanent» i la «cooperació franca i lleial». El Govern espera molt d’aquesta visita. Segons va explicar als mitjans de comunicació, el president pensa que aquesta trobada «desencadenarà coses molt positives» i que «s’aniran produint notícies durant els propers dies». Sánchez reconeix el canvi amb el Sàhara –«s’ha fet un pas més, sens dubte»–, però el justifica afirmant que és «bo» per als interessos d’Espanya. Perquè «calia normalitzar les relacions amb el Marroc» i perquè creu, a més, que és la «millor sortida» per resoldre un conflicte territorial enquistat des de fa cinc dècades.