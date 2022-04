La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella per un delicte ecològic contra sis funcionaris i càrrecs de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat per autoritzar presumptament de forma il·legal a l’empresa Ditecsa l’augment de la seva activitat de producció i el reciclatge de dissolvents, cosa que comportava un increment del consum de l’aigua, d’energia i d’emissions atmosfèriques. Els tècnics no van valorar si aquest increment superava els límits legals. Una mostra clara de l’altíssima perillositat per a la seguretat, la salut humana i el medi ambient d’aquesta tasca, segons l’acusació, va ser l’incendi ocorregut l’11 de desembre del 2019 a la seva planta de Montornès del Vallès.