Més de 400 mercenaris russos operen a Kíev sota les ordres del Kremlin d’assassinar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el seu Govern a fi de preparar el terreny perquè Moscou prengui el control, ha revelat ‘The Times’.

El Grup Wagner, una milícia privada dirigida per un aliat del president rus, Vladímir Putin, i que opera com una branca independent de l’Estat, va portar mercenaris des de l’Àfrica fa cinc setmanes en una missió per decapitar el Govern de Zelenski a canvi d’una abundant bonificació financera.

La informació sobre aquesta missió va arribar fins al Govern ucraïnès dissabte i, hores més tard, Kíev va declarar un dur toc de queda de 36 hores per «escombrar» la ciutat a la recerca de sabotejadors russos, afegeix la informació.

Les autoritats ucraïneses van advertir els civils, al declarar el toc de queda, que serien vistos com agents del Kremlin i corrien el risc de ser «liquidats» si sortien dels refugis.

Una font pròxima a les activitats del grup, indica ‘The Times’, va confirmar que al gener havien arribat a Ucraïna entre 2.000 i 4.000 mercenaris.

Alguns van ser enviats a les disputades regions orientals de Donetsk i Lugansk, mentre que 400 van entrar des de Bielorússia i es van dirigir cap a la capital.

Als mercenaris se’ls va indicar que Putin vol una breu pausa per demostrar que està negociant amb Zelenski, però els va assegurar que no s’arribaria a cap acord i que l’esforç seria simplement un engany, segons una font pròxima a alts càrrecs. Zelenski també ha mostrat escepticisme sobre la serietat de Moscou en les negociacions.

Els mercenaris, afegeix el rotatiu, estan esperant un senyal del Kremlin i se’ls ha promès fortes bonificacions per assassinats en els pròxims dies i un salconduit per sortir d’Ucraïna abans que s’acabi la setmana.

La llista negra

A més de Zelenski, la llista negra conté 23 persones més, inclòs el primer ministre, el gabinet, l’alcalde de Kíev, Vitali Klitxkó, i el seu germà Vladímir, els dos populars excampions de boxa que s’han unit a la lluita militar contra els invasors.

Els mercenaris es vanten de saber exactament on són el president i els seus col·legues a Kíev i aparentment poden rastrejar-los a través dels telèfons mòbils.

Després de la invasió de Moscou la setmana passada, Zelenski es va dirigir a la nació i va afirmar que les forces especials russes eren a la capital buscant-hl com a «objectiu número 1». ‘El cuiner de Putin’

«objectiu número 1». ‘El cuiner de Putin’Wagner és una empresa militar privada i ha estat estretament associada amb els projectes de Putin a tot el món.

És propietat de Ievgueni Prigozhin, un oligarca conegut com ‘el cuiner de Putin’,, i el grup ha portat a terme operacions encobertes a l’Àfrica i l’Orient Mitjà, i també va ser responsable de fomentar els problemes a l’est d’Ucraïna el 2014.

«Són molt efectius», va dir el general Sir Richard Barrons, excomandant del Comando de Forces Conjuntes.

«Poden aparèixer de les ombres, fer coses molt violentes i després tornar a desaparèixer, sense que sigui obvi qui n’ha sigut el responsable. No estan directament vinculats al Govern rus i, per tant, poden negar-ho», va afegir.

Les fonts van indicar que pel que sembla havien sigut informats sobre la invasió planificada d’Ucraïna al desembre, molt abans que se n’informés l’Exèrcit rus.

El Grup Wagner, una espècie de Blackwater a la russa, és un miniexèrcit paramilitar privat rus que, preusmptament, ha participat en les dues últimes guerres en què Rússia s’ha embrancat.

Segons diverses fonts, el Grup Wagner té el centre d’operacions en una base militar al sud de Rússia, i alguns dels seus mercenaris han rebut condecoracions oficials de l’Estat.

El Grup Wagner, segons diverses investigacions, gira al voltant del seu cap, Dimitri Utkin, un exmembre de les forces especials russes retirat el 2013. Ell és qui va posar el nom a la milícia. Aficionat de l’estètica i ideologia nazi, Utkin es va decidir per ‘Wagner’, el compositor preferit de Hitler.

Però la seva fília per l’Alemanya nazi no s’acaba aquí: d’acord amb el diari ‘Fontanka’, Utkin, mentre lluitava a Ucraïna a favor dels rebels prorussos, es va posar un casc a l’estil del que portava la Wehrmacht durant la Segona Guerra Mundial. Després de lluitar en aquella guerra, se suposa, Utkin va marxar a Síria.

3.000 euros al mes

A Rússia no hi ha cap llei que prohibeixi ni permeti l’existència de grups militars privats, però el Kremlin ha utilitzat el Grup Wagner com a força de xoc a Síria i en la guerra del Donbass. D’aquesta forma, molt pocs soldats regulars russos moren en combat.

«Rússia no el reconeix, però vam trobar un document oficial en què es feia menció del Grup Wagner i estava firmat per Vladímir Putin en persona», diu Ruslan Levíev, opositor i investigador.

Però si aquests mercenaris cauen com mosques, ¿per què ciutadans russos hi segueixen lluitant? La resposta, segons ‘Fontanka’ és el salari que reben –d’uns 3.000 euros al mes– i la falta de treball decent a Rússia. «Excepte Moscou i Sant Petersburg no hi ha feina enlloc. Si tens sort, i gairebé ningú en té, pots trobar una feina amb un sou de 200 euros. Així que hi ha cua per entrar a la milícia», diu un paramilitar.