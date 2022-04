«El que m’estranya és que no l’hagi matat abans». Amb aquesta contundència expressava una veïna de Maria Rosa, l’anciana assassinada ahir de matinada a Barcelona pel seu fill Jaume, la frustració d’aquesta comunitat de veïns de la Vila Olímpica. «Tenia tothom aterrit. Jo el vaig denunciar dues vegades per agressió i amenaces», confirmava una altra veïna. Els Mossos d’Esquadra van detenir Jaume per matar la seva mare Maria Rosa. Segons van confirmar fonts policials, l’home tenia diversos antecedents per maltractaments contra la seva mare. La dona assassinada i el seu fill vivien al mateix edifici des que es van construir aquests blocs durant les olimpíades del 1992. Jaume va desenvolupar en créixer una conducta violenta i de consum de drogues que el va enfrontar als seus veïns, amb els quals ha protagonitzat nombrosos incidents, i que, principalment, va acabar acorralant la seva mare, a qui colpejava.