Rússia ja no forma part del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. En una votació a l’Assemblea General de les Nacions Unides ahir, 93 països van aprovar amb el seu vot a favor la suspensió al país com a membre d’aquest òrgan per les violacions de drets humans a Ucraïna. En contra van votar-hi 24 països, incloent-hi la Xina. 58 més es van abstenir i 18 no van participar. Es va assolir així la majoria necessària de dos terços dels vots emesos (les abstencions no comptabilitzaven). La mesura, amb l’únic precedent de la suspensió de Líbia el 2011, representa un cop diplomàtic a Rússia, el primer membre permanent del Consell de Seguretat que s’enfronta a aquest repudi.