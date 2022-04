Almenys 35 persones han mort i un centenar han resultat ferides en un atac amb coets contra l’estació de tren de Kramatorsk, ciutat de l’est d’Ucraïna des de la qual milers de persones estan sent evacuades cap a altres regions més segures del país en guerra.

«Aquest és un cop deliberat a la infraestructura de passatgers del ferrocarril i els residents de Kramatorsk», localitat situada al nord de la regió ucraïnesa de Donetsk, han comunicat els ferrocarrils ucraïnesos a Facebook. L’empresa ferroviària ha publicat, a més, una fotografia en la qual es pot veure un cos estès al terra a prop de diversos automòbils sinistrats en el que sembla un aparcament, amb bosses i equipatge escampats per la calçada.

Warning: graphic. Horrific images & reports from Kramatorsk train station where state railway company board chairman Oleksandr Kamyshin says more than 30 people killed, 100+ others injured in a Russian rocket attack. 1000s of civilians fleeing the Donbas were there. 🎥: Kamyshin pic.twitter.com/pD0PrS4Py1 — Christopher Miller (@ChristopherJM) 8 de abril de 2022

L’alcalde de Kramatorsk ha assenyalat que hi havia al voltant de 4.000 persones a l’estació de tren de la ciutat, la majoria, dones, persones grans i criatures, quan ha sigut atacada amb els coets.

Davant l’estació de la ciutat es veien diversos automòbils carbonitzats i les restes d’un míssil. El lloc estava ple de maletes abandonades, vidres trencats i runa. L’interior de l’estació estava cobert de sang, que arribava fins al carrer, a causa del moviment dels cossos.

«Maldat sense límit»

El cap de l’administració militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha declarat en el seu compte de Telegram: «Els feixistes russos han atacat l’estació de tren de Kramatorsk amb un Iskander. Policies i guàrdies sobre el terreny informen de desenes de morts i ferits». Kirilenko ha afegit que «milers de persones estaven a l’estació en el moment de l’atac amb míssils, mentre els residents de Donetsk eren evacuats a les regions més segures d’Ucraïna».

Al respecte, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha qualificat d’acte de «maldat sense límits» de Rússia el sagnant atac amb coets contra l’estació de tren de Kramatorsk, a l’est del país, on hi ha hagut, almenys, 35 morts aquest divendres. «Com que no tenen força ni valor per enfrontar-se a nosaltres al camp de batalla, destrueixen cínicament la població civil. És una maldat sense límits. I si no es castiga, no cessarà mai», ha dit el mandatari a Telegram, i ha denunciat els mètodes «inhumans» de les forces russes.

Per la seva part, les milícies prorusses de Donetsk —a l’est d’Ucraïna— han acusat aquest divendres Kíiv de l’atac contra l’estació de tren de Kramatorsk —ciutat considerada la base militar ucraïnesa a la regió de Donetsk. «L’Exèrcit ucraïnès ha atacat amb coets Kramatorsk», ciutat controlada per Kíiv, ha dit l’oficina de defensa territorial de les milícies, citada per l’agència Interfax.