La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l’alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i de Seguretat, Josep Borrell, visiten aquest divendres Ucraïna per portar a aquest país un missatge de «completa solidaritat» de la Unió Europea (UE) i conèixer de primera mà el que està passant.

El viatge oficial de la presidenta de l’Executiu comunitari i del cap de la diplomàcia europea coincideix amb la <strong>previsible aprovació del cinquè paquet de sancions de la UE contra Rússia</strong>, que inclou per primera vegada la prohibició a les importacions d’energia, tot i que només de carbó.

Unes noves restriccions econòmiques sectorials i sancions individuals que Von der Leyen i Borrell tindran ocasió de detallar personalment al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, amb qui tenen previst celebrar una trobada, segons va anunciar un portaveu seu i van confirmar més tard fonts oficials a Brussel·les.

El missatge que Von der Leyen portarà a Zelenski i al poble ucraïnès és la «completa solidaritat de la UE amb Ucraïna davant la invasió per part de Rússia», segons va informar el portaveu cap de la Comissió, Eric Mamer.

A més, l’exministra alemanya de Defensa «reiterarà i discutirà sobretot el suport que la UE està proporcionant i continuarà proporcionant a Ucraïna en aquestes circumstàncies difícils», va dir.

L’agenda de la visita a Kíiv, de la qual amb prou feines han transcendit detalls per motius de seguretat, inclou també altres reunions amb els ministres d’Exteriors i de Defensa, Dmitró Kuleba i Oleksí Réznikov, respectivament, va dir Borrell a la premsa a la seva arribada a la seu de l’OTAN per participar en una reunió ministerial d’Exteriors i una altra del G-7.

Després d’aquesta visita a Kíiv «segur que sabrem millor el que està passant allà», va dir el cap de la diplomàcia europea, que espera poder informar els seus interlocutors de les últimes sancions europees i «altres mesures», que no va especificar.

Borrell ha insistit avui que Ucraïna necessita «menys aplaudiments i més armes», i va apostar per continuar pressionant Rússia amb aïllament internacional i més sancions, també al seu petroli, que espera incloure en la llista de sancions europees més aviat que tard, i que seran sobre la taula del Consell de ministres d’Exteriors comunitaris de dilluns vinent.

«Ara hem de fixar-nos en el petroli i mirar els ingressos que Rússia obté d’aquests combustibles fòssils», va remarcar Von der Leyen dimecres davant l’Eurocambra, que avui ha recolzat per amplísima majoria un embargament europeu «complet i immediat» a les importacions russes de petroli, carbó, combustible nuclear i gas.

L’aposta d’anar «més enllà» en les sancions contra Rússia ja l’havia defensat divendres passat a Kíiv, abans de conèixer-se les matances russes de civils als voltants de la capital, la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, la primera dirigent d’una institució europea a anar al país des que va començar la guerra el 24 de febrer passat.

¿QUÈ HA FET LA UE PER UCRAÏNA?

Els Vint-i-set van deixar clar en quin bàndol estaven des del començament de la invasió militar russa ja fa més de 40 dies.

Des d’aleshores i de manera coordinada amb els seus aliats occidentals la UE va encadenant cinc onades de sancions, cada vegada més dures, per intentar asfixiar l’economia que sustenta la maquinària de guerra del Kremlin, i ha desbloquejat ajuda militar, financera i humanitària per a Ucraïna.

La UE ha anat fins al punt d’obrir les fronteres sense condicions als ucraïnesos que han fugit del seu país –més de quatre milions, majoritàriament dones i nens–, als quals se’ls concedeix un règim temporal com a refugiats, que és la primera vegada que activa i dona dret a permís de treball, residència, atenció sanitària i educació.

Una altra mesura nova presa per la UE ha sigut aprovar la despesa de mil milions d’euros en ajuda militar a Kíiv perquè els països puguin subministrar armes pel seu compte a càrrec del Fons per a la Pau, que mai s’havia utilitzat per a un país tercer.

A més, la UE ha adoptat les esmenes legislatives necessàries per permetre als estats membre redirigir els recursos de diversos fons per valor d’uns 17.000 milions d’euros per ajudar els refugiats ucraïnesos.

Per mirar de captar més fons, el dia 9 se celebra a Varsòvia una conferència de donants per a Ucraïna auspiciada per la Comissió Europea i el Canadà.