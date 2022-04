Un nou escenari se suma a la llista nodrida de ciutats ucraïneses on s’ha experimentat l’horror: l’estació de tren de Kramatorsk, localitat de l’est d’Ucraïna, al nord de la regió prorrusa del Donetsk. Almenys 50 persones van morir i un centenar van resultar ferides en un atac amb coets contra la terminal ferroviària des de la qual milers de persones estaven sent evacuades cap a altres regions més segures del país en guerra. Entre les víctimes mortals hi ha, almenys, cinc nens.

«Aquest és un cop deliberat a la infraestructura de passatgers del ferrocarril i els residents de Kramatorsk», va denunciar l’entitat de ferrocarrils ucraïnesos. L’empresa ferroviària també va publicar una fotografia a les xarxes socials en què es pot veure un cos estès a terra a prop de diversos automòbils sinistrats en pel que sembla un aparcament, amb bosses i equipatge escampats pel terra.

L’alcalde de Kramatorsk, Oleksander Honcharenko, va assenyalar que hi havia al voltant de 4.000 persones a l’estació de tren d’aquesta ciutat, la majoria d’elles dones, ancians i nens, quan va rebre l’impacte dels coets. Davant l’estació de la localitat es veien diversos automòbils cremats i les restes d’un míssil. El lloc estava ple de maletes abandonades, vidres trencats i runes. L’interior de l’estació estava cobert de sang, sovint trepitjada i estesa fins al carrer, a causa del moviment dels cossos.

«Imperi del mal»

El cap de l’administració militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, va declarar al seu compte de Telegram que «els feixistes russos van atacar l’estació de tren de Kramatorsk amb un Iskander. Policies i guàrdies sobre el terreny informen de desenes de morts i ferits». Kirilenko va afegir que «milers de persones eren a l’estació en el moment de l’atac amb míssils, mentre els residents de Donetsk eren evacuats a les regions més segures d’Ucraïna». «Els russos sabien exactament a qui apuntaven. La Federació Russa és un imperi del mal i sempre ho ha estat. Ha de ser castigada!», va asseverar a Twitter.

Sobre això, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va qualificar d’acte de «maldat sense límits» de part de Rússia el sagnant atac amb coets contra l’estació de tren de Kramatorsk. «Com que no tenen força ni valor per enfrontar-se a nosaltres en el camp de batalla, destrueixen cínicament la població civil. És una maldat sense límits. I si no es castiga, no s’acabarà mai», va assenyalar el mandatari ucraïnès a Telegram, denunciant els mètodes «inhumans» utilitzats per les forces russes.

Desmentit del Kremlin

Per part seva, el Ministeri de Defensa rus va negar la seva implicació en l’atac perpetrat a l’estació de tren. «El 8 d’abril, les forces armades russes no tenien missions de foc a la ciutat de Kramatorsk i no estaven planificades», va assenyalar en un comunicat difós al compte oficial del ministeri a Telegram.

En la mateixa línia, les milícies proruses de Donetsk -a l’est d’Ucraïna- van acusar ahir Kíev de l’atac contra l’estació de tren d’aquesta localitat, considerada la base militar ucraïnesa a la regió de Donetsk. «L’Exèrcit ucraïnès ha atacat amb coets Kramatorsk, ciutat controlada per Kíev», va dir l’oficina de defensa territorial de les milícies, citada per l’agència Interfax.

Des de fa alguns dies les autoritats ucraïneses insten els ciutadans de l’est del país, especialment els habitants de les regions del Donbàs, a abandonar-lo davant dels indicis que les tropes russes estan preparant una imminent gran ofensiva per aconseguir que aquests territoris quedin sota el seu control absolut. Altres autoritats van demanar que s’abandonin aquestes regions «mentre encara hi hagi l’oportunitat».

Rússia ja va advertir, en donar per acabada la primera fase de la seva operació militar a Ucraïna, que a partir d’aquí les seves accions es concentrarien al Donbàs, el reconeixement d’independència del qual per Moscou va precedir a l’inici de la invasió.