La primera volta de les eleccions presidencials de França se celebrarà aquest diumenge i compta amb dos clars favorits i un aspirant a colar-se entre els candidats que es disputaran la carrera final per arribar a l’Elisi. La campanya per a la primera votació va acabar divendres, de manera que els candidats ja no poden realitzar intervencions durant el cap de setmana, i també queda prohibida la publicació d’enquestes sobre els comicis.

No obstant, segons els últims sondejos, l’actual president, Emmanuel Macron, i la ultradretana Marine Le Pen són els que tenen més paperetes d’aconseguir prou vots per poder presentar-se en la segona volta dels comicis, mentre que el representant esquerrà de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, espera a l’aguait.