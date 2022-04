El jutge de Madrid Adolfo Carretero, que ha acceptat investigar el suposat enriquiment de dos empresaris amb la compra de mascaretes per part de l’Ajuntament de Madrid, ha citat a declarar com a investigats el 25 d’abril els comissionistes Alberto Luceño i Luis Medina, segons van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). A més, el jutge els ha embargat preventivament els béns que presumptament van adquirir pagant amb les comissions milionàries obtingudes dels contractes per a mascaretes, tests i guants de la funerària municipal. Entre aquests béns s’inclou un iot a nom dels germans Medina i una dotzena de vehicles d’alta gamma, un pis i tres rellotges Rolex de Luceño.

El magistrat titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid va admetre dijous a tràmit la querella de la Fiscalia Anticorrupció contra els empresaris pel presumpte enriquiment de gairebé sis milions d’euros en contractes per a material sanitari de l’Ajuntament de Madrid a l’inici de la pandèmia. La seva citació com a investigats suposa la seva imputació en la causa, en què el magistrat té previst escoltar també diversos testimonis. Inicialment, la Fiscalia atribueix a Medina i Luceño la suposada comissió dels delictes d’estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals per irregularitats en una operació de compravenda de material sanitari destinat a la funerària municipal madrilenya. Les diligències no són secretes i el magistrat ha ofert accions a l’Ajuntament de Madrid per personar-se en el procediment, un guant que l’alcalde José Luis Martínez-Almeida no ha trigat a recollir. També han anunciat la seva personació en la causa partits de l’oposició com Més Madrid, si bé aquesta disposició ha de ser acceptada pel jutge instructor. Els preus del material encarregat pels funcionaris de la funerària municipal, segons assenyala la Fiscalia a la seva querella, els va fixar Luceño i els va imposar a l’Ajuntament de Madrid, emparant-se en la seva falsa posició de fabricant i agent exclusiu de la companyia venedora. En fer-ho, va amagar que un elevat percentatge del preu ofert (aproximadament el 60% en el cas de les mascaretes, el 81% en el cas dels guants i gairebé el 71% en el cas dels test) corresponia a comissions que els querellats havien de percebre. «Personatge conegut» En el cas de Luis Medina, segons Anticorrupció, va ser la persona que inicialment va contactar amb l’Ajuntament de Madrid «aprofitant la seva condició de personatge conegut a la vida pública i la seva amistat amb un familiar de l’alcalde de Madrid», el seu cosí Carlos Martínez-Almeida Morales. Segons van explicar des del consistori madrileny en un primer moment, el cosí d’Almeida es va limitar a facilitar un correu electrònic de l’Ajuntament a Medina, a través d’una tercera persona que els coneixia. Fonts municipals insisteixen que Carlos Martínez-Almeida no coneixia Medina ni era amic seu. Aquest e-mail era «el mateix» que es donava a tots els proveïdors interessats a facilitar material sanitari al consistori en un moment molt complicat. Després d’admetre’s a tràmit la querella d’Anticorrupció, en una compareixença pública Martínez-Almeida va reconèixer que el seu cosí va parlar amb una persona de la seva confiança especial al consistori, la coordinadora general de l’alcaldia Matilde García Duarte, si bé aquesta es va limitar a indicar-li el correu al qual s’enviaven totes les ofertes. «Se li va dir que el millor era posar-se en contacte per correu, cosa que Medina va fer els dies 18 i 19 de març», assegura l’alcalde, que nega, tot i això, cap tracte de favor.