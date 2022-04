El Consell General del Poder Judicial ja té damunt la taula un esborrany d’informe sobre la llei trans i d’igualtat LGTBI en què alerta que el text del Govern pot discriminar les dones que no són trans, demana limitar el dret a la autodeterminació del gènere en menors entre els 16 i els 17 anys i considera que la regulació dels efectes del canvi de menció registral del sexe presenta «aspectes foscos i certes disfuncions». L’avantprojecte del Govern estableix que les persones trans puguin canviar el seu sexe al Registre Civil sense necessitat de proves ni testimonis, mitjançant un tràmit administratiu, a partir dels 14 anys, amb la precisió que els menors de 14 i 15 anys necessitaran ser assistits pels seus representants legals. Per al canvi de nens i nenes trans amb 12 i 13 anys, la norma exigeix una autorització judicial.

Però els vocals que han elaborat l’esborrany no estan d’acord amb aquest plantejament i demanen limitar la coneguda com a autodeterminació del gènere dels 16 anys en endavant i exigir autorització judicial entre els 12 i els 15 anys per garantir el principi d’especial protecció dels menors i l’interès superior del menor. Els jutges estimen que l’avantprojecte «no protegeix l’interès dels menors que no tinguin prou grau de maduresa» o aquells «la situació de transsexualitat dels quals no estigui estabilitzada». Per això, demanen un procediment judicial per al canvi al Registre Civil de menors de 12 a 15 anys en què s’hauran de presentar els «informes oportuns».

Els ponents de l’informe, els vocals Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga i Wenceslao Olea, han compartit l’esborrany a la resta de vocals amb l’objectiu que es pronunciïn abans que el ple del CGPJ el sotmeti a votació el proper dia 20 abril. Els vocals de la proposta d’informe destaquen que la norma té disposicions que contradiuen el dret fonamental a la igualtat, en propiciar l’«indesitjat efecte de generar situacions de discriminació positiva» que generen la discriminació indirecta de dones no transsexuals. Preocupa als ponents especialment la pràctica esportiva i la violència de gènere, davant les quals demanen una redacció més clara i precisa de l’article que permet revertir un canvi al registre.

La proposta d’informe sol·licita que s’introdueixin «les cauteles necessàries» per evitar la discriminació de dones esportistes no trans atesa la realitat de la diferència de les condicions físiques existents i de la superioritat física de la dona transsexual.