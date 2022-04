Nova condemna per al PP per lucrar-se de les activitats de la trama Gürtel. L’Audiència Nacional va dictar ahir sentència per la peça referida a les activitats de la xarxa corrupta que liderava Francisco Correa a Boadilla del Monte (Madrid) i condemna el partit ara dirigit per Alberto Núñez-Feijóo com a partícip a títol lucratiu per haver-se beneficiat de les suposades irregularitats comeses per l’exalcalde d’aquesta localitat madrilenya Arturo González Panero amb una quantia de 204.198 euros entre el 2001 i el 2009. Amb aquests diners, el PP va pagar esdeveniments i actes, així com la moqueta que es va posar a una seu electoral, vídeos, fotografies, banderoles, cartelleria i megàfons que es van fer servir en campanyes electorals i fora d’elles, per la qual cosa van «redundar en el seu benefici» de manera «evident». «Els membres de la trama destinaven part de les comissions percebudes directament o a través d’aquelles i que van engrossir la seva caixa B en el pagament de compres, actes i esdeveniments a favor del PP», destaca la Sala Penal de l’Audiència Nacional.

Vint-i-tres condemnats Concretament, la sentència condemna el PP a abonar aquesta quantitat «amb responsabilitat directa i solidària» d’altres condemnats, entre els quals hi ha el mateix Correa, la seva mà dreta Pablo Crespo i dirigents populars com l’exregidor de Boadilla, conegut amb l’àlies de l’Albondiguilla, al qual correspon la pena més alta, de 36 anys i 11 mesos de presó. L’Audiència imposa condemnes a un total de 23 persones i a més d’una desena d’empreses per delictes associació il·lícita, prevaricació, frau a les administracions públiques, tràfic d’influències, malversació de cabals públics, falsedat en document mercantil, suborn, il·lícits contra la Hisenda pública i blanqueig de capitals. Es tracta del tercer retret penal que l’Audiència Nacional fa al PP en relació amb aquesta trama. La primera sentència, per l’etapa inicial d’activitats de Gürtel, va considerar acreditada l’existència d’una caixa B al partit, i la tempesta política va derivar en darrer terme en una moció de censura que va suposar la sortida del Govern de Mariano Rajoy el 2018 . La segona ocasió va ser el mes d’octubre passat, quan la justícia va declarar el partit com a responsable civil subsidiari per abonar a l’empresa Unifica 1.072.000 euros procedents de la comptabilitat paral·lela del partit i no declarats a Hisenda, com a pagament de la reforma de la seva seu central.