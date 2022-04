Després de l’inici de la guerra a Ucraïna, 110.000 refugiats han arribat a Espanya per iniciar una nova vida, lluny de les bombes i la destrucció. Són les dades que maneja el Govern, encara que només hi ha registrats oficialment 47.000 desplaçats, segons va revelar ahir Pedro Sánchez després de visitar el centre de recepció de La Fira de Barcelona. A Catalunya, 7.954 ucraïnesos ja tenen el permís de protecció temporal, encara que la Generalitat sosté que són 19.000 els refugiats atesos. «Estem donant exemple de col·laboració, cooperació i coordinació», va assenyalar Sánchez.

El Centre de Recepció, Atenció i Derivació de refugiats ucraïnesos va obrir les portes el 18 de març passat a la Fira de Montjuïc, encara que n’hi ha d’altres a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alacant (Comunitat Valenciana) i Màlaga (Andalusia). Aquestes instal·lacions serveixen per atendre i assessorar els nens, dones i ancians que busquen recer a Barcelona, oferir-los un sostre en algun hotel o pensió, i també tramitar-los els permisos de protecció temporal, és a dir, els papers per residir i poder treballar legalment a Espanya. El lloc és ple de cadires on els refugiats esperen per ser atesos, també hi ha una cantina on poden menjar i una petita ludoteca on els nens juguen i s’entretenen amb voluntaris de la Creu Roja.

El de Barcelona és el tercer centre que visita Sánchez i ho va fer acompanyat de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera d’Igualtat, Tània Verge; el ministre d’Inclusió, José Luis Escrivá, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. En la compareixença davant els mitjans, sense preguntes, Pedro Sánchez va afirmar que el conflicte a Ucraïna «ens interpel·la a tots» i va destacar que l’atac del president rus, Vladímir Putin, contra el país eslau «és un acte bàrbar» que «ataca el projecte europeu, els drets i les llibertats, la democràcia i la pau». El president també va agrair la tasca de les administracions i oenagés que participen al dispositiu d’acollida i va assegurar que els més de 100.000 refugiats que han arribat a Espanya, i els que ho faran en el futur, tindran «la màxima atenció i ajuda possibles perquè se sentin com a casa, i quan s’acabi la guerra puguin tornar al seu país».