Victòria més còmoda del previst per a Emmanuel Macron. El president francès ha sigut el candidat més votat en la primera volta de les presidencials a França amb el 28% dels sufragis, segons les primeres estimacions dels resultats (que no solen equivocar-se), anunciades a les vuit de la tarda. Més lluny del que havien pronosticat els sondejos, la ultradretana Marine Le Pen ha quedat segona amb el 23,5% dels vots. Al final no hi va haver cap sorpresa i es van complir els pronòstics dels estudis d’opinió. Macron i Le Pen s’enfrontaran en la final electoral. ¿L’avantatge del dirigent centrista resultarà suficient per aconseguir una còmoda reelecció? Ho sabrem el 24 d’abril a la nit.

Malgrat haver anat escalant en els sondejos des de mitjans de març, l’insubmís Jean-Luc Mélenchon no ha aconseguit l’anhelat sorpasso per l’esquerra francesa. El líder de la França Insubmisa (ecosocialista) ha obtingut el 20% dels vots, un resultat important per als socis de Podem a França, però insuficient per classificar-se per a la segona volta. El veterà candidat insubmís s’ha beneficiat d’un potent efecte de vot útil per part de l’esquerra, deixant els altres cinc aspirants progressistes amb menys del 5% dels vots (el verd Yannick Jadot amb el 4%, el comunista Fabien Roussel amb poc més del 2%, la socialista Anne Hidalgo amb el 2,1% i els dos aspirants trotskistes amb menys de l’1%).

Aquesta dinàmica ha resultat, no obstant, insuficient per superar Le Pen. El recolzament ultradretà es va concentrar en la líder del Reagrupament Nacional i va deixar el polemista ultra Éric Zemmour amb tot just el 7% dels vots. La candidata d’Els Republicans (socis del PP a França), Valérie Pécresse, ha obtingut un humiliant 5%. Els resultats d’aquesta nit no només confirmen la repetició del mateix duel (Macron-Le Pen) del 2017, sinó també l’esfondrament de les formacions que van configurar durant dècades el bipartidisme a França. La dreta i els socialistes sumen amb prou feines el 7% dels suports, tota una demostració del canvi d’època al país veí.

La participació baixa a França, però no s’enfonsa. El 74% dels votants, segons les estimacions, van anar aquest diumenge a les urnes. Això representa una disminució de quatre punts respecte a la primera volta del 2017 (69%). Després d’unes municipals el 2020 i unes regionals l’any passat marcades per una participació baixíssima, l’abstenció és un dels factors que s’han de tenir en compte en aquestes presidencials.

L’elecció del cap de l’Estat monopolitza la vida política a França, on històricament es votava de manera massiva en aquests comicis. Però després que la guerra a Ucraïna eclipsés mediàticament la campanya i que no hi hagués debats televisius, existia el temor que en aquestes presidencials se superés el rècord d’abstenció de la primera volta del 2002, del 29%. No obstant, la participació va resultar superior a la de fa vint anys.