Pedro Sánchez veu risc que el PP torni a lliscar pel pendent corrupte. En la seva primera referència als recents escàndols en el principal partit de l’oposició, just en el moment en què Alberto Núñez Feijóo ha agafat les regnes del partit després de forçar la dimissió de Pablo Casado, el president del Govern va renyar ahir els populars. «A la dreta li demano que no hi torni. Cal ser implacable contra la corrupció», va dir Sánchez durant un acte del PSOE celebrat al centre de Madrid. «Veient el que estan fent altres governs del PP en altres nivells de l’administració, encara sort que hi ha el PSOE governant a Espanya», va insistir.

L’ombra dels draps bruts ha tornat a planejar aquests dies sobre el PP. Hi ha una nova condemna, la tercera, per Gürtel, amb la sentència de l’Audiència Nacional de divendres passat, que obliga els conservadors a pagar 204.000 euros per fer servir diners procedents de la trama per a actes electorals. I hi ha, sobretot, un cas més recent, acabat de destapar, que afecta l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Sánchez també va respondre a la petició de rebaixa fiscal que li va fer dijous Feijóo en una reunió assegurant que implicaria «afeblir l’estat del benestar» en un moment especialment delicat, amb Espanya començant a sortir de la pandèmia del coronavirus i alhora fuetejada per la crisi que ha provocat la invasió russa. El president del Govern també va desitjar que «tant de bo la dreta espanyola, amb aquest canvi de lideratge, miri més la dreta europea i menys la ultradreta europea», en clara referència a les eleccions d’avui a França.