Els cops d’efecte són un clàssic de la política espanyola. Un recurs al qual tots els partits recorren amb assiduïtat com a reclam davant del volàtil electorat. Quan Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso es van enfrontar entre acusacions d’espionatge i corrupció, els dirigents i barons del PP van veure la perfecta oportunitat de tombar un líder erràtic i ungir una mena de messies que dissipés les nuvolades electorals que planaven sobre el partit. Aquesta solució anomenada Alberto Núñez Feijóo consigna ara una aura de moderació que, de moment, ha servit per capgirar les expectatives dels conservadors.

El Baròmetre Polític d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per al grup Prensa Ibérica, al qual pertany Diari de Girona, elaborat just després del congrés del PP que va entronitzar Feijóo, posa xifra a aquest gir: 33 escons. Aquests són els diputats que ha aconseguit sumar el PP amb el salt del seu nou líder al tauler polític nacional. Feijóo guanyaria ara les eleccions generals i tindria la Moncloa al seu abast sempre que pagués el preu d’acceptar els vots de l’extrema dreta de Vox.

Els populars obtindrien 118-121 escons (avui en tenen 89) i en traurien 11 d’avantatge al PSOE, que es quedaria en els 107-110 diputats (ara en té 120). Feijóo obtindria el 28,4% dels vots i deixaria el president del Govern, Pedro Sánchez, amb el 26,9%, que, malgrat tot, pujaria un punt respecte l’enquesta que el GESOP va efectuar al febrer, abans de la invasió russa d’Ucraïna i de les conseqüències econòmiques de la guerra.

En aquell sondeig, després del cop electoral a Castella i Lleó, però abans de la crisi interna, el PP de Casado tenia 8 punts i 33 escons menys que ara, i si avui Feijóo treu a Sánchez 1,5 punts, llavors Casado estava 5, 4 punts per sota del líder del PSOE.

El treball de camp d’aquest baròmetre s’ha elaborat a partir de 1.000 entrevistes del 4 al 6 d’abril, en plena ressaca del conclave que va escollir per aclamació l’encara president de la Xunta de Galícia, que quan deixi aquest càrrec perdrà l’única tribuna de projecció pública de la qual disposa en no ser diputat al Congrés. La fama de moderat que envolta Feijóo explica la forta sacsejada que ha infligit en el tauler polític, encapçalant totes les estadístiques de valoració i preferència.

El president gallec és l’únic líder que aconsegueix aprovar, amb un 5,2, i supera de cop aánchez (4,2) i qui aconseguia fins ara la millor nota per part de l’electorat, la vicepresidenta segona i futura candidata d’Unides Podem, Yolanda Díaz (4,9). S’hauria d’anar molt enrere a les enquestes del GESOP per trobar l’últim cop que un líder del PP era el més ben valorat, i l’última vegada que un dirigent popular aprovava. Fa només dos mesos, Casado treia un 3,3 i només tenia més nota que el president de Vox, Santiago Abascal.

En aquests primers compassos de la seva gestió, l’embranzida de Feijóo s’estén des de la ultradreta fins al centreesquerra, ja que l’aproven com a líder els votants del PP (7,5), de Ciutadans (6,1), de Vox (6) i, atenció, del PSOE (5). També els abstencionistes li donen un 5. I en el cas de l’electorat de Cs, Feijóo treu fins i tot més nota que Inés Arrimadas, que és l’única líder que els seus propis votants suspenen (4,9).

El nou cap de files conservador també desbanca Sánchez i Díaz en les preferències com a president. Un de cada quatre espanyols (23,3%) prefereixen Feijóo a la Moncloa, set punts per sobre de la dirigent morada (16,6%) i del líder socialista (16,4%). Dos de cada 10 votants del PSOE també prefereixen abans Feijóo com a president que Sánchez. En aquest context, quan falta un any i mig per a les eleccions, el 40,2% dels espanyols creuen que ara mateix les guanyaria el PP, davant del 34,4% que pensa que venceria el PSOE. Un altre cop es produeix un gir: al febrer, amb Casado, les expectatives dels populars eren 4,5 punts inferiors, i els socialistes els superaven en 3,5 punts.

En intenció directa de vot (el vot sense cuina), el salt de Feijóo ha estat de gairebé 10 punts respecte l’última enquesta de Casado, i el PP està ara un punt per davant de Sánchez. La conseqüència d’això és que la fidelitat de vot als populars s’ha disparat i set de cada 10 electors que els van donar suport a les eleccions generals del 2019 triarien ara la mateixa papereta, 14 punts més que amb Casado.

El PP, a més, atrauria el 45% dels votants de Cs i el 20% de l’electorat de Vox. Les dues formacions es veurien molt perjudicades per la irrupció de Feijóo. Als ultres els ha frenat en sec la seva escalada i perdrien dos punts i una dotzena de diputats respecte la marca del febrer. Tot i així, els 54-56 escons que obtindria Abascal (ara en té 52) serien claus perquè Feijóo arribés la Moncloa, ja que deixaria la suma conservadora en una forquilla de 172 a 177 parlamentaris, sent 176 el llindar de la majoria absoluta. La crossa que ja no podria fer servir el PP seria la de Cs, perquè l’aterratge de Feijóo absorbiria el partit taronja, que desapareixeria del Congrés.

En cas que la suma de les dretes es quedés per sota de 176, i sempre que Sánchez no caigués en les temptacions d’una gran coalició PP-PSOE, les esquerres haurien d’afrontar un autèntic desafiament pactista per retenir el Govern perquè tant els socialistes com Unides Podem quedarien per sota dels seus registres actuals. Els morats obtindrien 26-28 escons (avui en tenen 35), cosa que significa que en perdrien vuit des del febrer i, per tant, encaixarien la major part de l’erosió per la gestió de la crisi derivada de la guerra a Ucraïna.

La suma dels socis de l’executiu es mouria entre 133 i 138 diputats, quan ara és de 155, cosa que els obligaria a demanar els suports de pràcticament tota la resta de l’arc parlamentari per barrar el pas a una aliança de dretes que, d’aquí a les generals, encara haurà de passar altres exàmens electorals previs.