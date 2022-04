La Comunitat de Madrid ha encarregat, per un import de 110.000 euros, l'elaboració d'un bust de bronze del rei Felip VI a l'artista Víctor Ochoa, autor de l'escultura titulada 'Els herois de la covid-19' i que el Govern regional va comprar per homenatjar les víctimes de la pandèmia. L'obra va ser entregada a la Comunitat de Madrid el 14 de maig de 2020 i no va trigar a convertir-se en objecte de polèmica en descobrir-se que l'escultor l'havia començat anys enrere i no tenia, per tant, un significat originalment lligat a la pandèmia.

Finalment, l'escultura, que anava a ser col·locada en un dels patis de la Reial Casa de Correus, seu del Govern autonòmic, es va situar a l'hospital Infermera Isabel Zendal. Segons disposa l'expedient de contractació del bust, avançat per 'Infolibre' i a què ha tingut accés Efe, el contracte es va adjudicar el 6 d'abril via procediment negociat sense publicitat, i l'obra s'haurà d'entregar abans del 30 d'abril. Igual que en el cas de l'escultura dedicada a les víctimes de la pandèmia, l'òrgan contractant és la Conselleria de Presidència, Justícia i Interior, que considera «adequat adquirir un bust que reconegui» la «tasca com a cap de l'Estat» de Felip VI. El plec de prescripcions tècniques estableix que l'obra serà una peça única, fosa en bronze i patinada, aproximadament del doble de la mida natural, i que s'entregarà sobre un basament d'aproximadament 110 centímetres d'altura, amb una placa commemorativa incrustada i gravada. L'obra, diu aquest mateix document, s'entregarà i s'ubicarà a la Reial Casa de Correus, i «ha de ser realitzada per un artista de reconegut prestigi que aporti al projecte la qualitat i significació que exigeix».