A l’aterratge d’Alberto Núñez Feijóo en la política nacional se li ha sumat un altre factor advers per al Govern de PSOE i Unides Podem: l’explosiu còctel de malestar social provocat pels efectes econòmics generats per la invasió russa d’Ucraïna. Les vagues de transportistes i les mesures contra les pujades dels preus de l’energia i els carburants impedeixen a l’executiu millorar les valoracions de la gestió entre els espanyols. La meitat de la ciutadania continua suspenent l’actuació del Gabinet de Pedro Sánchez, i encara que aquesta percepció general no ha empitjorat respecte l’existent dos mesos enrere, sí que ha crescut el pessimisme de cara al futur sobre quina serà la situació del país.

Segons el Baròmetre Polític d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per al grup Prensa Ibérica, del qual forma part Diari de Girona, fins i tot una quarta part dels votants del PSOE i d’Unides Podem critiquen la gestió del Govern. Pensant en els dos anys vinents, el 62,6% dels espanyols es mostren pessimistes sobre la situació del país, nou punts més que el febrer passat. Per contra, els optimistes (33,2%) han caigut vuit punts.

Feijóo no ho faria millor

A aquest pessimisme també hi contribueix el fet que dos de cada tres espanyols pensin que un Govern del Partit Popular si es trobés en la situació actual ho faria igual o pitjor que socialistes i morats, i que només el 21% opini que Feijóo afrontaria millor els problemes del país. La confiança en la gestió dels populars és majoritària només entre els votants del PP i de Vox.

Pel que fa als esdeveniments dels darrers mesos, la gestió de Sánchez només arriba a l’aprovat en la resposta política a la guerra a Ucraïna: el 37,3% dels enquestats opina que ha estat bona o molt bona; el 23,8% considera que ha estat dolenta o molt dolenta, i a un 32,2% no li ha semblat bona ni dolenta. A aquesta última percepció (ni bé ni malament) s’hi apunten la majoria de votants de tots els partits polítics, fins i tot els d’Unides Podem i a excepció dels electorats del PSOE i, curiosament, també del PP, que majoritàriament donen suport a Pedro Sánchez en aquesta qüestió.

L’opinió canvia radicalment quan el GESOP pregunta per les conseqüències econòmiques de la guerra. Vuit de cada 10 sondejats suspenen el Govern per les mesures per pal·liar les pujades de preus, que només un de cada 10 veu acceptables. Dos terços dels votants del PSOE i una proporció similar dels d’Unides Podem també reproven el pla econòmic de l’executiu, que inclou la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina i el límit del 2% a la pujada dels lloguers. L’electorat que és menys crític amb aquestes mesures és el de Més País. I per edats, el suspens per la urpada que està patint la butxaca es fa més clamorós en les franges més joves.

La vaga de transportistes

El principal focus de malestar en els darrers mesos ha estat al sector del transport, vagues incloses. Al 54,2% d’espanyols tampoc no els ha agradat com ha actuat el Govern en aquesta crisi, encara que en aquest cas els aprovats arriben al 27,4%. Només hi ha més avals que crítiques entre els votants del partit morat, perquè quatre de cada 10 electors socialistes reproven la resposta de Sánchez, que a més de la bonificació per litre de combustible, ha promès 450 milions en ajudes directes al sector.

La cirereta de l’enuig social amb l’executiu ha estat el viratge respecte el Marroc i el Sàhara. El suport al pla autonomista alauita per al territori ocupat obté el rebuig del 56,5% dels espanyols i l’aval de només el 10%. Cap electorat aprova el Govern en aquest assumpte i el suspens l’avalen fins a un de cada tres votants del PSOE i dos de cada tres d’Unides Podem.