El president dels Estats Units, Joe Biden, té previst aquest dimarts aprovar noves mesures per contrarestar la crisi energètica que ha provocat la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, entre les quals l’autorització de la venda aquest estiu del combustible E15.

«El president està compromès a fer tot el possible per abordar la pujada de preus a què s’enfronten els nord-americans als sortidors com a resultat de la invasió de les forces de Vladímir Putin a Ucraïna», va afirmar un alt càrrec de l’administració nord-americana en una roda de premsa.

La font va remarcar que des del gener la gasolina normal ha pujat una mitjana de 80 centaus, una quantitat que al març ha arribat a superar un dòlar.

Alliberament de les reserves de petroli

A l’alliberament de 240 milions de barrils de reserves estratègiques de petroli en els pròxims sis mesos anunciat per l’Agència Internacional d’Energia (AIE), Biden hi sumarà l’impuls del consum del E15, que té un percentatge més elevat de biocombustible i que es produeix als EUA.

El producte, que ofereixen unes 2.300 gasolineres del país, no es ven en bona part de la nació en les dates de calor, entre l’1 de juny i el 15 de setembre, per evitar la contaminació atmosfèrica de l’etanol, però en aquesta ocasió s’emetrà una exempció d’emergència amb l’objectiu de «donar més flexibilitat a les famílies nord-americanes».

Segons els alts càrrecs de Washington, cada galó d’E15 ofereix un estalvi d’uns 10 centaus davant les restes dels combustibles. «(L’E15) ofereix més opcions, més estalvis i, a més, una font de combustible que no depèn del mercat del petroli, que ara mateix és volàtil com a conseqüència de les accions de Putin a Ucraïna», van apuntar.

Així mateix, l’ús més elevat de l’E15 no només servirà per «afrontar els problemes de subministrament a curt termini» de petroli als quals s’enfronten els EUA, sinó que juga un paper «crític a l’hora de descarbonitzar l’economia en general».

L’administració de Biden també té previst invertir 700 milions de dòlars en un Programa de Productors de Biocombustible, 5,6 milions en infraestructures d’energia renovable, i uns altres 100 milions en infraestructures de biocombustible.