Els dos menors investigats pel crim de Samuel Luiz han estat condemnats per assassinat. Tots dos compleixen una mesura d'internament en règim tancat des del 9 de juliol de l'any passat. Segons ha pogut saber La Opinión A Coruña, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la pena que han acceptat aquests dos menors és la privació de llibertat durant tres anys i mig, per la qual cosa, actualment, els quedarien per complir menys de tres anys, ja que han estat en règim d'internament nou mesos, el màxim que se'ls permet als menors sense haver estat jutjats. En aquesta sentència es recull no sols el càrrec d'assassinat per la pallissa mortal a Samuel Luiz sinó també les lesions ocasionades a Ibrahima i Magatte, els dos homes senegalesos que van socórrer al jove, en intentar alliberar-lo dels seus agressors.

Segons informen fonts del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia, tots dos joves es troben privats de llibertat, ja que les parts van arribar a un acord abans que se celebrés el judici i van acceptar el compliment de tres anys i mig d'internament per assassinat i també el pagament d'una indemnització a la família de la víctima que no ha transcendit.