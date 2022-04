Sense temps de descans després de la nit electoral, el president francès, Emmanuel Macron, i la candidata ultradretana Marine Le Pen van començar ahir el seu duel amb la mirada posada a la segona volta de les eleccions del 24 d’abril. El dirigent centrista surt amb avantatge després d’haver quedat primer en la primera volta amb el 27,84% dels vots, davant de la dirigent de la Reagrupació Nacional (RN), amb el 23,15%, segons els resultats definitius anunciats ahir al migdia. Una victòria còmoda però enganyosa. «Sé que molta gent votarà per mi o que s’abstindrà per frenar el Front Nacional (el nom fins al 2018 del partit de Le Pen). Això no vol dir que donin suport al meu projecte, però vull intentar convèncer-los que ho facin per mi i que completin el meu projecte», va assegurar Macron ahir durant un desplaçament a Denain, al nord de França. Va precisar que «l’ecologia» era un dels aspectes en què podia millorar el seu programa.

La seva reelecció dependrà de la capacitat de mobilitzar l’electorat dels deu candidats que no es van classificar per a la segona volta. Una tasca que no serà fàcil davant la banalització de la imatge de Le Pen. Una part de l’opinió pública francesa considera que fa menys por que el 2017, i molt menys que el seu pare Jean-Marie Le Pen el 2002.

Encara que el dirigent centrista compta amb un avantatge més gran respecte la seva rival que el 2017, aquesta vegada disposa d’una menor reserva de vots. Una de les claus de la victòria de Macron fa cinc anys va consistir en el perfeccionament de la seva «gran coalició», entre centreesquerra i centredreta. No només va aconseguir durant la campanya de la primera volta el suport d’exministres de François Hollande i Nicolas Sarkozy, sinó que també va buidar de vots les aspirants dels dos partits que van compondre durant dècades l’alternança política a França: el Partit Socialista i Els Republicans.

La socialista Anne Hidalgo (1,75%) i la conservadora Valérie Pécresse (4,78%) només van sumar un 6,5% entre totes dues. Un desastre que va agafar amb el peu canviat sobretot els conservadors. Pécresse va reconèixer que s’havia endeutat personalment amb uns cinc milions d’euros, una despesa que no recuperarà per part de l’Estat perquè no ha superat el llindar del 5% dels sufragis. Per això, va fer una crida a rebre donacions per part dels seus simpatitzants per pagar el deute que ha contret com a conseqüència de la campanya electoral.

«Cap vot per a Le Pen!»

El candidat comunista i el dels verds també van demanar el vot per a Macron. Tots ells representen amb prou feines el 12% dels sufragis, un percentatge no gaire superior al dels suports dels aspirants ultres Éric Zemmour (7%) i Nicolas Dupond-Aignan (2%), que semblen destinats a Marine Le Pen. «Cap vot per a la senyora Le Pen!», va clamar repetides vegades l’insubmís Jean-Luc Mélenchon, diumenge, després de quedar-se a uns escassos 400.000 vots d’aconseguir la sorpresa. Després d’haver estat acusat de massa ambigüitat fa cinc anys en el discurs després de la primera volta, aquesta vegada el dirigent ecosocialista es va mostrar molt més contundent sobre la necessitat de no escoltar el cant de les sirenes del lepenisme. Les consignes de vot, però, no tenen un efecte automàtic. Segons un sondeig d’Ipsos, publicat ahir, el 36% dels votants de Mélenchon optarien per l’abstenció, el 34% apostarà per Macron i el 30%, per Le Pen.

«Dic als votants de Mélenchon que siguin veritables insubmisos i que no salvin el cap d’Emmanuel Macron, els proposo que no firmin a favor de la jubilació als 65 anys o per la destrucció dels serveis públics», va afirmar el portaveu de la RN, Sébastien Chenu, en un intent descarat de seduir aquest cobejat electorat. Més que en un improbable traspàs de vots insubmisos cap a Le Pen -el 2017 va ser de menys del 15%-, la clau de la segona volta pot estar en l’abstenció. Un altre obstacle per a Macron serà la intel·ligent campanya de Le Pen, que ho ha apostat tot per moderar la seva imatge i abandonar la crispació.