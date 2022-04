Ja han passat 10 anys d’un dels episodis més transcendentals del regnat de Joan Carles I que recolliran els llibres d’història. El 14 d’abril de 2012, la Zarzuela va informar que el llavors cap d’Estat s’havia trencat el maluc dret en una caiguda a Botswana, on estava caçant elefants. El renou va ser significatiu per diversos motius: el principal, perquè s’havia anat a un viatge de luxe mentre els espanyols sofrien les conseqüències de les retallades que el Govern de Mariano Rajoy havia aprovat per frenar el dèficit; el segon i més rellevant per la vida de Joan Carles I, perquè Espanya es va assabentar que estava acompanyat d’una dona anomenada Corinna Larsen. En qüestió de dies els mitjans de comunicació van publicar que mantenia amb ella una relació sentimental. En total, amb alguns parèntesis, tots dos es van estar veient entre 2004 i principis de 2015.

«Abril de 2012 va ser un mal mes per a Joan Carles I, però per la història amb majúscules va ser febrer de 2004, quan va conèixer a Corinna. Aquesta va ser la seva major dissort», afirma un amic del monarca, recordant la data que va revelar la periodista Ana Romero al llibre Final de partida. Aquest amic va saber de l’empresària alemanya quan ningú encara ho sabia.

Aquesta font, que no vol aparèixer amb noms i cognoms en aquest reportatge, explica que durant els primers anys de relació, «fins a 2010», Joan Carles «va fantasejar» amb divorciar-se de la reina Sofía i casar-se amb ella. «Corinna ho va deixar el 2015. Poc va aguantar després de l’abdicació. Ja no li interessava», continua.

«Com un adolescent»

«Tots els que estàvem al voltant del Rei i l’estimàvem una mica li dèiem: deixa-la, et fotrà la vida», continua. I així ha estat. Les conseqüències de la relació i la ruptura continuen vives i, en aquests moments, Joan Carles I s’enfronta a Londres a una demanda civil presentada per la seva examant per assetjament, seguiment il·legal i difamació. Segons Larsen, suposats agents del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) van acoquinar l’empresària a Londres i Mònaco, entre 2012 i 2020, perquè no digués res sobre Joan Carles. «Va perdre l’oremus. Es comportava com un adolescent», explica un antic assessor de l’excap de l’Estat. Sense tot just conèixer-se, Joan Carles I es va obrir en canal amb ell una tarda. «Jo estic enamorat i soc l’únic espanyol que no es pot divorciar», li va etzibar fa ara més de 10 anys.

«Corinna el pressionava, es veia en el paper de reina, però ell sabia que no podia ser la seva reina», relata. «El Rei es va preparar el seu retir daurat amb ella. Això crec que són els 65 milions d’euros que ell li va ingressar a ella», explica en referència a l’ingrés que li va fer el 2012. L’abdicació en Felip VI va ser el 2014.

La relació amb l’empresària alemanya portava de corcoll a tots els treballadors de la Zarzuela. Entre 2005 i 2009, quan tornaven dels actes oficials, els cotxes arribaven a Palau, però al cap de poc tornaven a sortir. El Rei se’n anava a dormir a la finca de l’Angorrilla, que està a la muntanya del Pardo, prop de la Zarzuela. És una residència que pertany als immobles «exclusivament afectes» a la prefectura de l’Estat, una excusa que va lliurar a l’executiu de Rajoy de donar més explicacions al març de 2013, quan es va saber que Corinna havia viscut algunes temporades aquí amb el seu fill petit.

En aquells anys, els principals assessors del monarca, encapçalats pel cap de la Casa del Rei, Alberto Aza, que va ocupar aquest lloc entre 2002 i 2011, van intentar convèncer Joan Carles de les perilloses conseqüències per la Corona de la seva relació amb una persona amb el caràcter de Corinna. D’aquells anys és la frase: «O la deixa o ho deixa [el seu càrrec]». Els col·laboradors del monarca van tenir contacte amb ella en diversos moments. Fins i tot es va arribar a quedar a la Clínica Planas per a acompanyar-lo el 2010 i 2011, quan Joan Carles I es va operar d’un nòdul pulmonar i va estar en recuperació per una intervenció de genoll.

Botswana va treure a la llum pública a Larsen i amb ella una manera de fer i ocultar que va posar en perill la Corona després del terratrèmol que ja havia suposat, l’any 2011, la recerca per corrupció al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

«Va tenir especial mala sort, perquè en aquells dies de la cacera d’abril de 2012 tots els espanyols es preguntaven on era Joan Carles I. Si no hagués passat això del seu net, potser haurien pogut dissimular la caiguda a Botswana», recorda l’amic del Rei. Es refereix al fet que, el 9 d’abril, Froilán, fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, va patir un accident amb una escopeta que estava manejant. El nen, llavors de 13 anys, es va disparar al peu dret. Els seus pares, la seva àvia, els seus oncles Felipe i Letizia i les seves cosines Leonor i Sofía van anar a visitar-lo a l’hospital. On estava l’avi?

Joan Carles I no va accelerar la seva tornada. Tot i l’accident de Froilán i les preguntes sobre el seu parador, va seguir a Botswana i va tornar d’urgència quan es va ensopegar amb un graó a les cinc de la matinada (va ser l’explicació de Sarsuela) i es va trencar el maluc.

L’equip del monarca va pensar que era necessari que Joan Carles es dirigís als espanyols i els donés alguna explicació. Abans del sortir de l’hospital va gravar amb els periodistes de TVE un vídeo disculpant-se per la cacera de luxe.

Més explicacions

Amb els anys, Joan Carles I ha pensat que aquest gest va ser un error perquè mostrava feblesa. Ara, després de les múltiples informacions contrastades sobre la seva fortuna oculta, el president del Govern, Pedro Sánchez, creu que ha de donar «explicacions» als espanyols abans de tornar del seu autoexili als Emirats Àrabs i així li ho ha demanat públicament en diverses ocasions. A l’entorn de l’excap de l’Estat no acaben de veure com pot fer això «un Rei» ni «quina (resposta) espera Sánchez». «Una entrevista en horari de màxima audiència?», es pregunten al seu entorn. La frase a l’hospital que ha quedat per a la videoteca va ser: «Ho sento molt, m’he equivocat i no tornarà a passar». El problema va ser que va tornar a passar.