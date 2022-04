La coalició entre el PP i Vox a Castella i Lleó ja és oficial i obre les portes d’un Govern autonòmic a la ultradreta per primera vegada a Espanya. Alfonso Fernández Mañueco, que va ser reelegit president de la Junta, va prometre «quatre anys d’estabilitat» en què el seu nou executiu (que té Juan García-Gallardo de vicepresident i tres conselleries més per a Vox davant les set populars) treballarà com «una pinya». Un escenari fins ara desconegut que posarà a prova la capacitat de gestió dels ultres després que el PP els hagi assumit com a soci principal, elevant la formació de Santiago Abascal al rang d’un partit de govern més.

La política de pactes amb Vox continua sent un dels debats més incòmodes dins del PP amb la convocatòria electoral d’Andalusia molt a prop. Mentre que molts dirigents assumeixen que el de Castella i Lleó serà el primer de molts, l’entorn d’Alberto Núñez Feijóo insisteix que treballaran per aconseguir majories suficients que els permetin no dependre del partit ultra. La visió de Vox és diferent. Abascal, que es va desplaçar a Valladolid davant de l’absència de la plana major popular, té clar que aquest serà el camí després de les properes eleccions generals.

La formació ultra veu en Castella i Lleó el preludi del que podrà passar més endavant. I les dades, almenys per ara, avalen aquesta tesi. Segons la recent enquesta elaborada per Gesop, la suma del PP i Vox permetria a Feijóo arribar a la Moncloa. El primer govern conjunt es va oficialitzar un dia després de la primera volta de les eleccions presidencials a França, on progressistes i conservadors ja han demanat el vot per a Emmanuel Macron aenla segona volta i evitar que la ultradretana Marine Le Pen (sòcia europea de Vox) pugui arribar a l’Elisi a partir del 24 d’abril.

Retrets sense alternatives

Un «cordó sanitari» que el Govern de Pedro Sánchez va tornar a lluir, coincidint amb el debat que va acabar amb Mañueco investit. El candidat socialista castellanolleonès, Luis Tudanca, no es va estalviar les comparacions amb la situació francesa per retreure al PP el seu pacte amb Vox. Retrets que, realment, no han anat acompanyats darrerament d’un oferiment concret perquè Mañueco pogués governar sense necessitar el partit ultra més enllà de l’exigència que Sánchez va llançar al PP dos dies després de les eleccions perquè el partit trenqués tots els seus acords amb Abascal abans de seure a parlar. «En aquest cas, potser ens podríem entendre», va dir el president al Congrés. No hi va haver mai més converses sobre això.

Conscient de la desconfiança que genera el seu pacte, Mañueco va iniciar la seva intervenció demanant que l’acció del seu Govern «es valori sense atacs preconcebuts i amb justícia». Mañueco va defensar el seu pacte amb Vox com a beneficiós «per millorar la nostra qualitat democràtica» i va anunciar un pla fiscal que inclou la rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF i noves deduccions per a residents a zones de risc de despoblació.