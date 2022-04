El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha advertit del possible ús d’armes químiques a Mariúpol per part de l’Exèrcit rus, un assumpte que ja ha sigut discutit amb els dirigents mundials i que suposaria que és «necessari reaccionar a l’agressió russa molt més fort i ràpid». El mateix dia, el batalló Azov –grup paramilitar neonazi ucraïnès– va acusar les tropes de Moscou d’utilitzar una substància química a la localitat assetjada.

En concret, el fundador del batalló Azov, Andrí Biletski, ha afirmat aquesta matinada en un missatge de Telegram que l’Exèrcit rus ha fet servir una arma química a Mariúpol. Així, ha denunciat que Rússia ha utilitzat una substància verinosa d’origen desconegut que va ser llançada des de l’UAV (vehicle aeri no tripulat, dron) sobre la planta d’Azovstal a Mariúpol i tres persones van resultar ferides. Fins ara, aquest extrem no s’ha confirmat i la Defensa ucraïnesa i els serveis d’intel·ligència dels Estats Units i el Regne Unit estan mirant de verificar la informació.

Volodímir Zelenski ha ressaltat en el seu discurs diari que un portaveu rus va declarar que podien utilitzar armes químiques contra Mariúpol. Davant aquesta situació, Zelenski ha recordat que «l’ús d’armes químiques per part de l’Exèrcit rus ja ha sigut discutit amb els líders mundials». Segons el líder ucraïnès: «És hora d’aprovar un paquet de sancions de tal manera que no se senti ni tan sols una paraula sobre armes de destrucció massiva de la part russa». «Un embargament petroler contra Rússia és obligatori», ha afirmat.

A més de les acusacions del batalló Azov, l’alcaldia de Mariúpol també ha denunciat l’ús d’armes químiques a la ciutat per part de Rússia.

En aquest sentit, la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Maliar, ha assegurat que estan comprovant informacions no verificades del possible ús d’armes químiques per part de Rússia a Mariúpol. «Hi ha la teoria que podrien ser municions de fòsfor. La informació oficial arribarà més tard», ha apuntat Maliar.

Resposta internacional

Després d’aquestes acusacions, els Estats Units i el Regne Unit estan investigant si Moscou ha fet servir armes químiques a Mariúpol. En concret, la ministra britànica de Relacions Exteriors, Liz Truss, ha informat que treballen «urgentment» per verificar-ne els detalls. «Qualsevol ús d’aquestes armes seria una escalada insensible en aquest conflicte i farem que Putin i el seu règim retin comptes», ha asseverat.

Per la seva banda, el ministre britànic de les Forces Armades, James Heappey, ha advertit que «totes les opcions estan sobre la taula» si es confirmés l’ús d’armes químiques, una cosa que la intel·ligència britànica encara no ha pogut verificar. «Hi ha algunes coses que van més enllà dels límits. L’ús d’armes químiques tindrà una resposta i totes les opcions estan sobre la taula per al que podria ser aquesta resposta», ha afirmat Heappey a Sky News.

En la mateixa línia, el Departament de Defensa dels Estats Units ha assenyalat que el Pentàgon està seguint de prop les informacions sobre l’ús d’armes químiques a Mariúpol. «En aquests moments no ho podem confirmar i seguirem de prop la situació», ha apuntat el portaveu del Departament de Defensa dels EUA, John Kirby, mentre ha expressat que, en cas de confirmar-se, seria una cosa «profundament preocupant».

Aquests informes «reflectirien les preocupacions que hem tingut sobre l’ús en potència per part de Rússia d’una varietat d’agents per al control de protestes, incloent-hi gasos lacrimògens barrejats amb agents químics».

Separatistes prorussos neguen l’atac

Per la seva banda, des de la part russa, el Ministeri de Defensa encara no s’ha pronunciat respecte a aquestes acusacions. No obstant, les forces separatistes prorusses de Donetsk –a la regió del Donbass– han negat l’ús d’armes químiques a Mariúpol.

Eduard Basurin, un comandant separatista de Donetsk, ha assegurat a l’agència Interfax que no han fet servir aquest tipus de substàncies en els seus intents per aconseguir el control total de la ciutat assetjada, situada al sud-est ucraïnès. «Les forces de la república popular de Donetsk no han utilitzat cap arma química a Mariúpol», ha afirmat.