La pujada dels preus als EUA continua accelerant-se. La inflació va pujar al març un 8,5% interanual segons les dades publicades ahir, percentatge que suposa un augment de l’1,2% respecte el febrer. Un rècord no vist des del desembre de 1981 que alimenta la por a l’alentiment econòmic i llasta el president, Joe Biden, que va anunciar més mesures per contenir el cost energètic, disparat per la guerra d’Ucraïna.

Biden va donar via lliure a la venda aquest estiu d’E15, combustible que combina l’etanol i la venda del qual sol estar limitada entre l’1 de juny i el 15 de setembre pel seu impacte contaminant, i té previst invertir 700 milions de dòlars en productors de biocombustible, 5,6 en infraestructures d’energia renovable i 100 més en les de biocombustible. El combustible no és l’únic que puja: també s’han disparat els aliments, els lloguers... I la dada de la inflació subjacent, que exclou aliments i combustible i s’ha col·locat en el 6,5% interanual, mostra respecte el febrer la pujada mensual més gran des del 2005. A la incertesa per la guerra se suma a més l’impacte que estan tenint nous tancaments en centres de producció de la Xina pel coronavirus.