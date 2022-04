L’Audiència Nacional ha condemnat a set anys i sis mesos de presó Manuel Murillo, l’home de Terrassa que va planejar acabar amb la vida del president del Govern, Pedro Sánchez, alhora que ha destacat la seva «fixació infrangible» i la seva «voluntat de posar fi a la vida» de Pedro Sánchez «per produir un canvi en la situació política espanyola».

En una sentència, la Secció Quarta de la Sala Penal imposa a Murillo dos anys i sis mesos per un delicte d’homicidi en grau de proposició i cinc anys de presó per dipòsit d’armes de guerra. A més, el condemna a vuit anys de privació del dret a la tinença d’armes.

La decisió es remunta a l’inici de les amenaces, fixat en la participació de Murillo en el grup de WhatsApp «Terrassa por España» en què, a partir de juny de 2018, va començar a publicar missatges en què es manifestava en contra de l’exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Ja en aquell moment, l’acusat va llançar els seus primers avisos: «Si cal aniré armat, m’asseuré a la tomba de Franco i si se m’acosten dispararé. Si toquen Franco suggereixo que comenci la guerra una altra vegada pel nostre honor (...) I aquesta vegada no en deixarem ni un».

Aquests missatges van anar virant cap a un objectiu clar amb el pas dels mesos. «A Sánchez cal anar a caçar-lo com un cérvol i posar el cap a la xemeneia. Tants caçadors a Espanya i cap té collons. Només maten pobres animalets que no trenquen Espanya, a aquest sí que cal caçar-lo», sostenia en els seus missatges en l’esmentat xat.

Com recorden els magistrats, Murillo «va anar interioritzant que la solució per produir un canvi en la situació política espanyola passava per causar la mort del president del Govern, i per això es va entossudir a requerir ajuda per dur-ho a terme». Així les coses, es va arribar a mostrar conscient en els seus missatges que per «volar caps» hi havia d’haver «més organització» per causar «terror».

A més de les seves manifestacions, el tribunal ha valorat com a circumstància de l’alta perillositat de Murillo totes les armes que li van ser confiscades.