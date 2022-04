L’arribada d’Alberto Núñez Feijóo a la presidència del PP ha sigut un veritable revulsiu per a les expectatives electorals del partit. Segons el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) d’abril, els conservadors han pujat 3,4 punts en intenció de vot, fins a arribar a un 27,2% dels vots, la xifra més alta que han obtingut en aquesta legislatura. Tot i així, encara hi ha distància respecte al PSOE, però molta menys. Els 7,7 punts que els separaven el mes passat han quedat reduïts a 3,1 després del creixement dels conservadors i la baixada d’1,2 punts dels socialistes.

El treball de camp d’aquest baròmetre es va iniciar l’1 d’abril, coincidint amb el congrés extraordinari que va celebrar el PP a Sevilla per elegir Feijóo com a nou líder del partit, i va finalitzar el dia 9. Queda palès, per tant, que l’arribada de l’encara president de la Xunta a la seu de Génova 13 és ben rebuda per l’electorat. El mes de març, quan ja es coneixia que Feijóo assumiria les regnes del partit, el CIS va atorgar als conservadors una pujada de 2,5 punts percentuals i els va situar en un 23,8%. El creixement des de llavors ha sigut encara més gran: un 3,4% per situar-se en el 27,2%.

A més, per primera vegada, el CIS pregunta als enquestats per la seva valoració sobre Feijóo, que ha obtingut un 5,2 sobre 10. Al davant tan sols hi ha la vicepresidenta segona i líder d’Unides Podem, Yolanda Díaz, que obté un 5,36. Són els dos únics líders que aproven, ja que Pedro Sánchez treu un 4,65; Íñigo Errejón, un 4,54; Inés Arrimadas, un 4, i Santiago Abascal, un 3,16.

El creixement extraordinari del PP ha causat dues víctimes: Vox i Cs. Els ultres, que al març van arribar al 16,3% dels vots, s’han desplomat respecte a xifres anteriors a l’‘era Feijóo’ i han perdut 1,9 punts. El treball de camp no recull l’acord pactat entre el partit d’Abascal i el PP per governar Castella i Lleó, ja que va tenir lloc el 10 d’abril. Els taronges, per la seva banda, cauen fins al 2% dels vots, cosa que els deixaria fora del Congrés si avui se celebressin les eleccions.

Dificultats per a la coalició

La guerra d’Ucraïna, la crisi econòmica i la qüestió del Sàhara sembla que afecten el Govern. Al contrari que el PP, els socialistes no poden treure tant pit després d’aquest baròmetre. Tot i que manté l’avantatge, el PSOE perd 1,2 punts respecte al mes passat i se situa en el 30,3%. Dos dies abans d’iniciar-se les enquestes, Sánchez va presentar el seu pla anticrisi al Congrés dels Diputats i just l’1 d’abril l’Executiu va anunciar que demanaria a Brussel·les limitar el preu del gas en 30 euros. Tot i així, malgrat el context econòmic, amb una inflació que va vorejar el 10% al març, els socialistes resisteixen per sobre del 30%.

El baròmetre també recull el gir que va imprimir Sánchez a la qüestió sahrauí al recolzar la proposta d’autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental, fet que ha provocat un xoc amb totes les forces polítiques de la Cambra baixa, i en especial amb Unides Podem. Els morats tampoc surten ben parats d’aquesta enquesta: perden 1,1 punts i es queden amb un 10,7% dels vots.