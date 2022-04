Agents de la policia científica i experts en explosius de la Guàrdia Civil i de la Policia seran enviats a Ucraïna quan s’activi un dispositiu de recerca in situ sobre crims de guerra, segons fonts del Ministeri d’Interior.

Al departament manifesten la «disposició» a investigar per a les diligències obertes per la Fiscalia espanyola sobre l’agressió russa i el corol·lari d’atacs a la població civil, i també a treballar en una iniciativa multinacional: «Col·laborarem amb els nostres experts de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en qualsevol iniciativa nacional o internacional en què siguem requerits», indiquen les fonts consultades. Les mateixes treuen, en qualsevol cas, imminència a aquesta intenció: «No és que ja tinguem les maletes preparades». La disposició espanyola és a «col·laborar amb investigacions de crims de guerra a Ucraïna», indiquen al ministeri, sense donar data per a un enviament d’agents al país envaït.

El ministre Fernando Grande-Marlaska va assenyalar ahir, després de la reunió del Consell de Ministres, la seva disposició a una «total cooperació i coordinació». «Les Forces de la Seguretat de l’Estat –va recordar– com la policia actuen sota les ordres del poder judicial i la fiscalia. Estem sempre a disposició en el desenvolupament de la causa que tenen oberta a la Fiscalia General de l’Estat».

La disposició espanyola és diferent d’una iniciativa francesa que s’ha avançat. Dilluns, el Govern francès va revelar a través de la seva ambaixada a Kíev l’enviament de 17 especialistes de la gendarmeria i un laboratori mòbil per a anàlisis d’ADN. Els gendarmes ja són a Leòpolis. És un grup de l’Institut d’Investigacions Criminals de la Gendarmeria Nacional, àrea de criminalística forense policial.

Segons va difondre l’ambaixador de França a Ucraïna, Etienne de Poncins, els gendarmes acudeixen per «assistir els seus companys ucraïnesos en les investigacions de crims de guerra comesos als voltants de Kíev», i la seva activitat va començar ahir.

A Madrid, un grup d’Informació de la Policia recull testimonis gràfics per a les indagacions sobre crims de guerra que la Fiscalia General ha encarregat al fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso.