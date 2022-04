El titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, destaca la «gravetat» dels delictes d’estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals pels quals han estat denunciats per la Fiscalia Anticorrupció els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño, en assegurar que es van poder cometre «en el moment més àlgid de la pandèmia de covid-19, amb milers de morts diàries».

Així ho assenyala en una interlocutòria que incideix que aquests delictes «no només afecten els fons públics», sinó que s’ha de tenir en compte que tenen «un interès general i una enorme repercussió pública», en investigar-se el maneig dels fons esmentats en un assumpte tan greu com va ser l’adquisició de material sanitari en aquelles dates. En aquesta causa s’investiguen comissions de 6 milions d’euros en tres contractes per proveir de mascaretes, guants i tests per detectar covid la funerària municipal.