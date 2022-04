El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va advertir ahir del possible ús d’armes químiques a la ciutat assetjada de Mariúpol per part de l’Exèrcit rus. Cal «reaccionar a l’agressió russa molt més fort i ràpid», va afirmar el mandatari. La denúncia de l’ús d’aquest tipus d’armament també va procedir del batalló Azov, el grup paramilitar neonazi ucraïnès. A les denúncies també s’hi va sumar l’alcaldia de Mariúpol. «Hi ha la teoria que podrien ser municions de fòsfor. La informació oficial arribarà més tard», va apuntar, per part seva, la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Malyar.

Els Estats Units i el Regne Unit van anunciar que han obert una investigació. La ministra britànica de Relacions Exteriors, Liz Truss, va dir que treballen «urgentment» per verificar els detalls. «Qualsevol ús d’aquestes armes seria una escalada insensible en aquest conflicte i farem que Putin i el seu règim rendeixin comptes», va afirmar. Per part seva, el ministre britànic de les Forces Armades, James Heappey, va advertir que «totes les opcions estan sobre la taula» si es confirmés l’ús d’armes químiques, cosa que la intel·ligència britànica encara no ha pogut verificar. «Hi ha algunes coses que estan més enllà dels límits. L’ús d’armes químiques tindrà una resposta i totes les opcions estan sobre la taula per al que podria ser aquesta resposta», va dir Heappey a Sky News. En la mateixa línia, el Departament de Defensa dels Estats Units va assenyalar que el Pentàgon està seguint de prop aquestes informacions. «En aquests moments no ho podem confirmar i seguirem de prop la situació», va apuntar el portaveu, John Kirby. Les forces separatistes proruses de Donetsk -a la regió del Donbàs-, per la seva banda, van negar les acusacions. El comandant Eduard Basurin va assenyalar a l’agència Interfax que no han emprat aquest tipus armes en els seus intents per aconseguir el control total de la ciutat tancada. D’altra banda, el president rus, Vladímir Putin, es va mostrar ahir convençut que les Forces Armades de Rússia aconseguiran els objectius «nobles» de protegir la gent del Donbàs amb la campanya militar a Ucraïna, després d’un «genocidi que va durar vuit anys ». «Així serà. No hi ha dubte. Els objectius són totalment clars i nobles», va sostenir Putin durant una visita al cosmòdrom rus de Vostotxni que va fer amb el president bielorús, Alexander Lukaixenko. El líder del Kremlin va dir que l’«objectiu principal» -de la que a Rússia anomenen «operació militar especial»- és «ajudar la gent del Donbàs, que ens vam veure obligats a defensar perquè les autoritats de Kíev, empeses per Occident, es van negar a complir els Acords de Minsk destinats a una solució pacífica dels problemes». Putin va afegir que el xoc «amb les forces antirusses» sorgides a Ucraïna era inevitable i que només era una qüestió de temps. «Van començar a convertir Ucraïna en una plaça d’armes antirussa, van començar a cultivar els brots de nacionalisme i neonazisme que hi havia des de feia temps», va asseverar. «El xoc era inevitable» En la mateixa línia, va apuntar que a Ucraïna «es va cultivar especialment la mala herba del neonazisme i el xoc de Rússia contra aquestes forces era inevitable, només esperaven el moment per atacar». El mandatari rus va afegir que el que va passar després va mostrar que les idees neonazis havien crescut profundament a Ucraïna, argument que des del principi ha utilitzat per justificar la invasió del país veí. «Aquest és un fet evident. Lamentablement, el neonazisme s’ha convertit en un fet de la vida en un país força gran molt a prop nostre», va dir. D’altra banda, pel que fa a les sancions occidentals sobre Rússia, el president rus va advertir que els intents d’aïllar Moscou fracassaran i va esmentar l’èxit del programa espacial soviètic com a prova que Rússia pot assolir grans avenços en condicions especialment difícils. Concretament, va recordar que fa 61 anys Iuri Gagarin, de la Unió Soviètica, es va convertir en el primer home a l’espai. «No pretenem estar aïllats. És impossible aïllar severament ningú en el món modern, especialment un país tan extens com Rússia», va defensar Putin, que va assegurar que Rússia no tornarà a dependre d’Occident després de les fortes sancions.