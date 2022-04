«L’Ajuntament de Madrid és el principal perjudicat». Fonts municipals insisteixen que el consistori que dirigeix José Luis Martínez-Almeida va ser «estafat» amb el cas del ‘pelotazo’ de les mascaretes en els pitjors moments de la pandèmia i que els missatges recollits en el sumari, avançats aquest dimecres per ‘La Vanguardia’, ratifiquen les explicacions que ja va donar el regidor. Cibeles no es mou de la seva posició inicial i insisteix que treballarà per recuperar els diners després d’haver-se personat en la causa.

Aquests missatges, intercanviats entre un dels empresaris implicats, Alberto Luceño (que es va emportar 5 milions d’euros en comissions per aquest material, amb un preu que es va inflar per complet i que en alguns casos era defectuós), i l’alta funcionària de l’Ajuntament de Madrid, Elena Collado (responsable de gestionar els contractes), proven que l’alcalde va mantenir una conversa amb Luis Medina, l’altre empresari que s’hauria emportat 1 milió d’euros en comissions i a qui el jutge no ha pogut embargar el compte per tenir només 250 euros. Medina, fill del duc de Feria i Naty Abascal, s’hauria valgut de la seva posició pública i coneguda per accedir a l’ajuntament a través d’un conegut seu, Carlos Martínez-Almeida, cosí de l’alcalde madrileny.

En tot cas, l’ajuntament afirma que el sumari el que fa és ratificar tot el que va dir el primer regidor fa dies quan el cas va esclatar, amb referència a la trucada que Almeida va reconèixer haver fet a Medina «per agrair-li la donació de 183.000 mascaretes».

De la mateixa forma que el missatge que va enviar Elena Collado (també consellera de la funerària municipal) en què expressa el seu malestar –«per Déu, digueu-me alguna cosa. Ens han estafat segur»–, va tenir el seu reflex, diu Cibeles, en l’afirmació de l’alcalde que els guants rebuts pel consistori eren «defectuosos» i «es va demanar que els tornessin els diners».

A més, des de l’ajuntament recorden que «ningú del consistori està imputat» i es reafirmen en què «ens han estafat a nosaltres» enmig de la tempesta desencadenada.

Contradiccions d’Almeida

Des que es va esclatar l’escàndol del cas de les mascaretes, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defensat per activa i per passiva que ell no va tenir res a veure amb el ‘pelotazo’ dels empresaris Luis Medina i Alberto Luceño, amb què van obtenir 6 milions d’euros en comissions per tres contractes de material sanitari amb l’Ajuntament de Madrid en el pitjor moment de la pandèmia.

Entre altres arguments, l’alcalde va dir que fins i tot desconeixia, fins pocs dies abans de fer-se pública la investigació de la Fiscalia Anticorrupció, que el seu cosí hi estigués implicat. En aquesta informació, tanmateix, no s’esmentava en cap moment que hi hagués un familiar que fes d’enllaç entre els comissionistes i l’ajuntament.

A més, l’entorn del primer regidor ja sabia a principis de la tardor passada que l’Ajuntament de Madrid podria estar ficat en un embolic, i que podia afectar directament el cosí de l’alcalde. «L’alcalde està molt preocupat per això del seu cosí, el guapo, l’acusen de ser comissionista», pressentien en el cercle íntim d’Almeida.