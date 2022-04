Fa uns dies, el Papa va fer un petó a una bandera ucraïnesa arribada de Butxa, ciutat que va commoure el món en evidenciar l’enorme cost que suposa la guerra per als civils. A continuació, Francesc també va fer afirmacions en línia amb l’estratègia de diplomàcia silenciosa que ha adoptat des que va començar el conflicte iniciat per Rússia. Un exemple d’això són els viatges del cardenal polonès Konrad Krajewski, que els propers dies es desplaçarà a Kíev, conduint una ambulància amb material mèdic per a un hospital infantil de la capital ucraïnesa, per celebrar-hi la Setmana Santa. En paral·lel, Francesc no descarta la possibilitat d’anar ell mateix fins a Ucraïna.

Vladímir Putin ha deixat en mans d’un dels ciutadans russos inclosos a la llista negra recollida per la Fiscalia General de l’Estat pels seus vincles amb el crim organitzat i la corrupció a Espanya la investigació sobre els presumptes crims de guerra comesos per l’Exèrcit rus a Ucraïna. En concret, el president del Comitè de Recerca de Rússia, Aleksándr Bastrykin, que va ser assenyalat a Espanya en l’anomenada operació Troika per haver actuat «al servei» de la màfia de Sant Petersburg, ha ordenat que s’obrin causes penals en relació amb la retirada militar de la localitat de Butxa, on es van trobar més de 400 cadàvers de civils, però també pel bombardeig de l’estació de tren de Kramatorsk.