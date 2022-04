S’han acabat les exploracions genitals mèdiques per determinar l’edat d’un menor no acompanyat que arriba a Espanya. El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte que regula el nou procediment judicial pel qual queden prohibides les proves invasives amb nu integral. Quan entri en vigor, per al que caldrà esperar diversos mesos perquè necessita la ratificació parlamentària, s’exigirà l’especialització de tots els professionals que intervinguin en el procés. També es garanteix l’assistència lletrada gratuïta des de l’inici, així com un intèrpret. El nou protocol es regeix pel principi del superior interès del menor, la presumpció de la seva minoria d’edat, el dret a ser escoltat i l’enfocament «holístic» de les proves amb el consentiment previ. En cas de conflicte, es nomenarà un defensor judicial.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, va explicar que el nou procediment –un canvi que ve obligat tant per les institucions internacionals com per la jurisprudència dels alts tribunals espanyols– tindrà caràcter judicial en lloc d’administratiu, com ara. Quan hi hagi dubtes sobre l’edat d’un menor, serà un jutge (i no un decret de la Fiscalia) qui en un màxim de 25 dies dicti sentència. «El procediment serà àgil i simplificat. Sempre es tindrà en compte la dignitat del menor», va estacar Llop, que va afegir que el 2020 es van obrir unes 5.000 diligències davant de la Fiscalia per determinar l’edat d’un menor.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 va considerar «un gran avenç» el nou protocol per avaluar l’edat de nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats. Fundación Raíces també va expressar la seva satisfacció. Tot i això, va considerar que el text hauria de ser més ambiciós i oferir més garanties als nens, nenes i adolescents tenint en compte la seva triple vulnerabilitat: menors, estrangers i sols.

El cas d’Arcange

El canvi normatiu és, en tot cas, una conquesta de les organitzacions no governamentals. Les advocades de Fundación Raíces van portar fins a les Nacions Unides el cas d’una nena del Camerun a qui el 2017 la Fiscalia espanyola va considerar -equivocadament- major d’edat. En aquella ocasió, el comitè de drets del nen de l’ONU va renyar Espanya. No era la primera vegada que ho feia, sinó la número 14.

Arcange, nom fictici de la menor camerunenca, va ser víctima de violència sexual durant tota la seva infantesa. Quan tenia 16 anys va venir a Espanya. Ho va fer sola, des del Camerun i fugint de la seva família, que li havia organitzat un matrimoni forçós amb un home molt gran. Amb l’ajuda d’una tia, va aconseguir fugir. L’agost del 2017 va aterrar a l’aeroport de Madrid. La policia va determinar que era «una menor d’edat possible sol·licitant d’asil» i va ser traslladada a un centre d’acollida a Madrid. Cap autoritat administrativa va dubtar de la minoria d’edat, però la Fiscalia va iniciar el 2018 un procediment per determinar els anys d’Arcange. Completament nua, va ser sotmesa a una exploració genital mèdica i a una radiografia de canell (que va estimar que tenia 17 anys) i una altra de mandíbula (que no va ser determinant). La Fiscalia, però, va decretar que Arcange era major d’edat. Es va basar en l’informe mèdic, que assenyalava que el seu pèl al pubis i el seu desenvolupament mamari era «compatible amb tenir 18 anys». Arcange va ser expulsada del centre de menors.