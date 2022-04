La paraula «genocidi» ha començat a utilitzar-se als Estats Units per descriure el que està passant a la guerra d’Ucraïna. El president nord-americà, Joe Biden, va descriure per primera vegada com a «genocidi» el conflicte bèl·lic que va començar el 24 de febrer passat, quan Rússia va iniciar la invasió d’Ucraïna.

Altres líders de la comunitat internacional, com el president francès, Emmanuel Macron, han optat per la «cautela», evitant qualificar-la de genocidi i optant per considerar les actuacions de l’Exèrcit rus com a «crims de guerra». Per la seva banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, també va parlar dimarts de genocidi, encara que per referir-se al que en la seva opinió estaven cometent els ucraïnesos amb els prorussos del Donbàs, i que ha esgrimit diverses vegades com a justificació per a la guerra, assegurant que Rússia es «va veure obligada a defensar-los».

El president nord-americà va qualificar el seu homòleg rus de «dictador» mentre parlava dels esforços del seu Govern per frenar l’augment dels preus de la gasolina, com a resultat de la invasió.

«Estic fent tot el que està a les meves mans amb ordres executives per reduir els preus i fer front a aquesta alça de preus provocada per Putin. El pressupost de les vostres famílies, la vostra habilitat per omplir el tanc, res no hauria de dependre de si un dictador declara la guerra i comet un genocidi a l’altra banda del món», va asseverar Biden, en referència a Putin i a Ucraïna durant un acte a l’estat agrícola d’Iowa.

En les últimes setmanes, el mandatari nord-americà ha carregat contra Putin, a qui ha arribat a qualificar de «carnisser», i ha acusat el Kremlin de cometre crims de guerra a Ucraïna. La setmana passada, la premsa li va preguntar a Biden si qualificaria com a genocidi la massacre de Butxa. «No, crec que és un crim de guerra», va respondre. Dins del Govern nord-americà, hi ha un procés burocràtic per determinar si s’està cometent genocidi en un país i no està clar si aquest procés s’ha acabat o està tenint lloc.

El Departament d’Estat dels EUA sí que va finalitzar el mes passat una investigació formal en què va determinar que les tropes russes havien comès crims de guerra a Ucraïna.