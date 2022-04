La justícia dels Estats Units ha declarat culpable de delictes de terrorisme un membre d’Estat Islàmic que va decapitar ostatges nord-americans a l’Iraq i Síria

Es tracta d’El Shafee al-Sheikh, de 33 anys, membre del quartet de terroristes anomenat ‘Els Beatles’, a causa del seu accent britànic. L’acusat va ser declarat culpable en un tribunal nord-americà per delictes de terrorisme

El periodista d’EL PERIÓDICO Marc Marginedas, ha sigut testimoni en el judici després d’estar gairebé sis mesos segrestat a Síria en mans d’El Shafee al-Sheikh. L’experimentat corresponsal de guerra va ser retingut amb el seu xòfer en un control de carretera per un grup gihadista el 4 de setembre del 2013, va explicar dimarts passat al tribunal el calvari que tant ell com els seus companys van haver de passar durant el captiveri.

El Shafee al-Sheikh va estar actiu del 2012 fins al 2015 i es va donar a conèixer en l’àmbit mundial a l’exhibir les decapitacions d’algunes de les persones segrestades en vídeos de propaganda. Entre les víctimes executades, i per l’assassinat de les quals ha sigut jutjat, hi ha els periodistes James Foley i Steven Sotloff, així com els treballadors humanitaris Kayla Mueller i Peter Kassig.