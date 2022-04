El jutge Adolfo Carretero no ha pogut embargar preventivament l’empresari Luis Medina, fill del duc de Feria, per assegurar que pugui fer front a la responsabilitat civil en cas de ser condemnat per rebre gairebé un milió d’euros en comissions irregulars que va cobrar a l’Ajuntament de Madrid pels contractes de material covid. En un escrit remès a les parts avançat per elDiario.es, el jutge assenyala que al compte de l’aristòcrata ha trobat únicament 247,26 euros, i tampoc no hi ha rastre dels dos bons per import total de 400.000 euros que hauria adquirit amb la comissió aconseguida en l’operació.