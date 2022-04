El líder nord-coreà, Kim Jong-un, va inaugurar unes noves vivendes destinades a les elits del règim a Pyongyang en vigílies del 110è aniversari del naixement del seu avi i fundador del país, Kim Il-sung, segons han informat avui mitjans estatals. Kim va acudir aquest dijous a una cerimònia per entregar aquests apartaments als seus nous habitants, segons van detallar l’agència KCNA i la televisió KCTV.

El projecte, que ha rebut el nom de barri de Kyongryu i ha sigut definit com un «districte residencial de luxe» pels mitjans nord-coreans, s’ha inaugurat amb motiu de l’aniversari del naixement de Kim Il-sung, l’anomenat Dia del Sol, que és la festivitat més important de l’hermètic país asiàtic.

La urbanització, formada per blocs d’apartaments de baixa i mitjana altura (entre 5 i 10 plantes) amb amplis balcons i terrasses, s’ha construït a un parell d’illes de la cèntrica plaça Kim Il-sung de Pyongyang a la vora del riu Potong, precisament en un lloc antigament ocupat per un complex que utilitzava com a residència el mateix fundador del país.

«Patriotes i persones de mèrit»

Kim Jong-un no va pronunciar cap discurs, però a l’entregar els apartaments va dir que troba a faltar el seu avi «més que mai» i va considerar que aquest «estaria satisfet de veure les acollidores vivendes construïdes per als patriotes i persones de mèrit».

La KCTV va mostrar Kim ensenyant l’interior dels apartaments els seus habitants, molts d’ells empleats dels mitjans estatals nord-coreans, com és el cas de la famosa i veterana locutora de televisió Ri Chun-hi, a qui se li va entregar un dúplex.

Curiosament, va ser la mateixa Ri la que va narrar l’episodi a KCTV parlant de si mateixa en tercera persona i afirmant que la vivenda, amb unes dimensions i qualitat molt superiors a les d’una residència nord-coreana mitjana, «és igual que un hotel».

A principis de setmana, i coincidint amb els fastos del Dia del Sol, Kim ja va inaugurar també nous blocs de vivendes al sud-est de Pyongyang, projectes que formen part d’un pla quinquennal per construir 50.000 noves cases a la capital nord-coreana, amb molta diferència la localitat més pròspera del país.

Està previst que Pyongyang aculli en algun moment entre la mitjanit d’avui i demà una gran desfilada militar com a colofó per al Dia del Sol, esdeveniment en què podria exhibir nou armament, una cosa que podria incrementar encara més la tensió que es viu a la península, embrancada en els últims temps en una important escalada armamentística.