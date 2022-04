Almenys 121 persones han <strong>mort</strong> en esllavissaments de terra i inundacions causats per la primera tempesta tropical de l’any a les Filipines, batejada com a ‘Megi’, que ha causat el desplaçament de més de 200.000 residents, segons han anunciat les autoritats. En concret, la majoria de les morts es van produir a Baybay City, a la província de Leyte, a 599 quilòmetres al sud de Manila, on es van recuperar prop de 81 cossos pels esllavissaments de terra arran de les inundacions.

En l’últim balanç de víctimes, les autoritats filipines han informat que 31 persones han mort a conseqüència dels despreniments i les inundacions a la ciutat d’Abuyog, segons ha comptabilitzat la policia. Nou morts han sigut registrades des de sis províncies afectades per la tempesta tropical ‘Megi’, que va impactar contra la costa oriental de les Filipines el 10 d’abril portant pluges torrencials, segons l’Agència Nacional de Desastres. Així mateix, més de 240 persones han resultat ferides i uns 204.000 residents s’han vist obligats a fugir de les seves llars a mesura que les aigües han anat arrasant els llogarrets filipins i les muntanyes han col·lapsat les ciutats. Segons les autoritats filipines, els equips de rescat continuen buscant un nombre indeterminat de desapareguts a Baybay i a Abuyog. La tempesta ha fet malbé cases, cultius, bestiar i infraestructures per un valor estimat de 2,6 milions de dòlars. L’arxipèlag filipí és fuetejat per una mitjana de 20 ciclons tropicals cada any. El tifó més fort que ha fuetejat les Filipines va ser el supertifó ‘Haiyan’, que va matar 6.300 persones i va obligar a desplaçar-se a més de 4 milions el novembre de 2013.