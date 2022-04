L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmat aquest divendres que veu "estrany" que la Fiscalia "només investigui l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid" i ha defensat que el govern municipal no va pagar cap import als dos comissionistes que es van endur un milió de dòlars per intercedir en la compra de mascaretes i material sanitari el març del 2020, Luis Medina i Alberto Luceño. En aquest sentit, ha manifestat que té una "tranquil·litat total i absoluta" respecte a la investigació i ha insistit que l'Ajuntament no va abonar "ni un sol euro" als dos investigats. A més, ha recordat que "després de 17 mesos d'investigació" el ministeri públic "exonera de qualsevol tipus d'irregularitat" a l'Ajuntament de Madrid.

"De qui depèn la Fiscalia?", s'ha preguntat Martínez Almeida aquest divendres en declaracions als mitjans després d'assistir a una cerimònia religiosa. L'alcalde també s'ha qüestionat si no pensa investigar "cap altre govern que no sigui del PP" i ha destacat que en aquelles dates es van fer "milers i milers de contractes en totes les administracions en circumstàncies molt complicades i difícils".

D'altra banda, l'alcalde de la capital espanyola ha retret als partits d'esquerres a l'Ajuntament de Madrid que "ignorin" la Fiscalia quan ha determinat que el consistori no té cap responsabilitat en el pagament de les comissions a Medina i Luceño. Martínez Almeida ha explicat que no havia fet cap denúncia abans de presentar-se com a acusació particular perquè desconeixia que els dos intermediaris s'haguessin embutxacat una comissió.

"L'Ajuntament paga a l'empresa, la relació que tingui l'empresa amb els dos comissionistes l'ignoràvem", ha justificat Martínez Almeida, que ha ofert la seva col·laboració a la Fiscalia. L'alcalde ha criticat els partits de l'oposició d'esquerres per continuar-lo acusant sobre aquest assumpte. "El que no van aconseguir a les urnes no ho aconseguiran amb una cacera", ha reblat.

Les declaracions de l'alcalde de Madrid coincideixen amb la filtració d'alguns fragments de la declaració de Luis Medina davant de la Fiscalia en què explica que van acordar amb Luceño repartir-se una comissió per terços, és a dir, un terç per a ell, un per al seu soci i un per a una empresa de Malàisia. Segons l'intermediari, ha sigut ara quan s'ha assabentat que el seu soci es va endur una part proporcional molt superior deixant-lo a ell amb un 10%.

"Alberto [Luceño] és qui s'encarrega de tot", sosté l'empresari, que comenta al jutge que no ha tornat a tenir contacte amb l'empresari més enllà d'un dinar uns mesos després i que Luceño no li va contestar més els missatges.

Medina també relata al fiscal que una directora de la seva antiga universitat li va passar el contacte del germà de l'alcalde, Carlos, i que aquest el va derivar amb una treballadora de l'Ajuntament. Un cop es va consumar l'operació, ha afegit Medina, el mateix alcalde va escriure un missatge d'agraïment a Medina. Segons assegura, l'alcalde i ell mateix no es coneixen personalment i aquest va ser l'únic contacte que van tenir.