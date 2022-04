La catedral de Notre Dame, un dels símbols de París, comença a renéixer tres anys després de l'incendi que va acabar amb la seva coberta i va posar en escac un dels temples gòtics més emblemàtics de la cristiandat, la restauració de la qual avança amb el ritme previst per a reobrir al culte en 2024.

El president francès, Emmanuel Macron, té previst visitar les obres aquest divendres, en el qual serà el seu primer acte oficial en tres setmanes, després de la intensa campanya electoral en la qual està embarcat per a la seva reelecció.

Fa tres anys, amb els calius encara calents, va prometre reconstruir la catedral en cinc anys. Un calendari que encara es manté com la brúixola, encara que els responsables ho consideren molt ambiciós i creuen que serà possible per a entonis oficiar missa, però no és tan clar que s'obri als 13 milions de visitants que rebia abans de l'incendi.

És el culte que, ara com ara, s'ha de fer a l'exterior, com l'ofici de Divendres Sant que va reunir a centenars de fidels a l'esplanada de la façana principal, la mateixa que diàriament veu passar a milers de turistes per a fotografiar a la cara més visible de la catedral.

Restauració a bon ritme

La restauració avança al ritme marcat i, després d'haver superat la fase de consolidació, comencen a restaurar el format original de la catedral.

Els obrers han aconseguit retirar el material danyat, assegurar les estructures i cobrir el temple amb una teulada provisional a l'espera que arribi la nova coberta.

A més, s'han netejat els murs del plom que els va impregnar durant l'incendi i, de pas, dels efectes del temps, per la qual cosa lluiran més blancs quan es retiri la bastimenta que els cobreix.

L'any que ve està prevista la fase més espectacular de la reconstrucció, la que suposarà aixecar de nou l'agulla que va cremar en la tarda d'aquell 15 d'abril de 2019, idèntica a la qual va fer al segle XIX l'arquitecte Eugène Viollet le Duc.

Per a això, serà necessari muntar, abans que acabi aquest any, una nova estructura de bastimenta de 600 tones, que servirà també de base per a la construcció del nou cassetonat, per al qual ja s'han començat a talar mil roures a tot el país que estan sent convertits en estructures de fusta en 45 serradores.

La restauració avança també a l'interior, on dues de les 24 capelles han estat ja retornades al seu estat anterior al pas de les flames, mentre l'orgue, molt danyat, està sent restaurat en tres tallers del centre i el sud de França.

Sorpreses

Però les obres de neteja de l'interior han estat acompanyades d'una campanya arqueològica que ha tret a la llum alguns dels secrets que encara guarda el temple immortalitzat a la literatura per Victor Hugo.

Previstes per a tres setmanes, aquestes excavacions han durat dos mesos i han tret a la llum dues importants troballes. En primer lloc, un sarcòfag antropomorf de plom situat 80 centímetres sota el terra de la nau que els experts atribueixen a un alt dignatari religiós.

A més, entre els enderrocs del transsepte, sobre el qual se situava l'agulla, han aparegut restes d'un antic altar del segle XIII que va ser destruït 500 anys més tard per a adaptar-lo a les noves necessitats de culte de l'època.

La seva riquesa resideix en què conserven una policromia millor que els vestigis medievals fins ara conservats de Notre Dame, que estan en el museu del Louvre, la qual cosa suposa un avanç significatiu en el coneixement del temple original.

Al costat dels arqueòlegs, els obrers i els especialistes, entre el laberint de bastides que és avui la catedral també deambulen investigadors que tracten de determinar els motius de la catàstrofe que va paralitzar al món sencer.

Fonts de la recerca indiquen que la hipòtesi d'un incendi accidental, lligat a les obres de restauració que estaven en curs el 2019 continua sent la que té més pes, encara que ara com ara no es descarten unes altres, com la d'una possible intervenció humana voluntària.

Les perquisicions indiquen que les flames es van generar en l'embigat de l'angle sud-est del transsepte, al mateix temps que han tret a la llum algunes deficiències estructurals i en el sistema antiincendis, la qual cosa va retardar l'alerta i la posterior arribada dels bombers.