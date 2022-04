Que la Formació Professional és una opció d’estudis dignificada, sol·licitada, de futur i d’alta inserció laboral està ja fora de dubte. I cada vegada més les empreses li tenen l’ull posat. Un dels graus amb més demanda per part del mercat laboral és el de Mecatrònica Industrial, una especialitat a mig camí entre la mecànica i la robòtica i centrada en crear línies de producció i assegurar el manteniment de les màquines d’aquesta línia.

Un bombó per a qualsevol empresa. Les companyies alemanyes amb seu a Espanya ho tenen clar i moltes ja s’han embarcat, a través de la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya AHK, en un projecte per a formar encara millor a aquests especialistes. A Barcelona, aquest projecte, anomenat FP 2+1, el vehiculen a través dels Jesuïtes El Clot.

La col·laboració entre la Cambra i els Jesuïtes està pensada per als alumnes de grau superior de Mecatrònica Industrial, als quals s’ofereix la possibilitat que acabats els dos cursos d’aquest cicle facin un tercer curs d’aprofundiment de la professió. Aquest curs combina dos dies de classes teòriques a l’escola i tres dies de pràctiques remunerades en l’empresa.