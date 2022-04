Centenars de milers de nord-coreans han commemorat el 110 aniversari del naixement del fundador del país, Kim Il Sung, amb una desfilada sense la presència de les Forces Armades. D’aquesta manera, la festa civil ha trencat amb la tradició anual de fer una gran exhibició militar malgrat l’onada d’assajos balístics efectuada per Corea del Nord des de principis d’any.

El líder nord-coreà i net del fundador, Kim Jong-Un, ha encapçalat la desfilada a la plaça que comparteix el nom del seu avi a Pyongyang, que ha comptat amb focs artificials i un espectacle de dansa multitudinari per commemorar de l’anomenat Dia del Sol.

Després de la desfilada, Kim i la seva dona, Ri Sol Ju, han visitat aquest dissabte el Palau del Sol de Kumsusan, el mausoleu on hi ha els cossos del seu difunt avi i el seu pare, Kim Jong-Il.

Possible exhibició militar el 25 d’abril

Experts consultats per l’agència oficial de notícies sud-coreana, Yonhap, havien avisat que Jong Un no trauria les tropes als carrers. No obstant, el portaveu en funcions del Ministeri d’Unificació sud-coreà, Cha Duck Chul, ha reconegut la possibilitat que Corea del Nord reservi la seva desfilada militar per al pròxim dia 25 d’abril, quan celebra l’aniversari de les Forces Armades del país: la fundació de l’Exèrcit Revolucionari del Poble de Corea del Nord.