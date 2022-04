Corea del Nord ha disparat, per tercera vegada en poc més d’una setmana, un projectil no identificat, aparentment un míssil, cap a les aigües del mar del Japó, conegut a Corea com a mar de l’Est, en el marc de les recents sancions per part dels Estats Units davant el llançament de míssils. L’Estat Major Conjunt sud-coreà ha informat de l’operació tot i que sense donar-ne més detalls, segons recull l’agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Aquest llançament es produeix uns dies després que el líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong-un, assistís aquest dimarts al costat de la seva germana Kim Yo-jong i alts funcionaris al llançament d’un segon míssil hipersònic cap a les aigües del mar del Japó, després de gairebé dos anys sense aparèixer en aquest tipus d’actes i enmig de les condemnes del Consell de Seguretat de l’ONU sobre el primer míssil del 5 de gener. Només unes hores després del comunicat conjunt de condemna del Consell de Seguretat de l’ONU sobre el primer míssil, que va ser llançat el 5 de gener, el país nord-coreà va portar a terme una altra operació, que va ser confirmada, primerament, per les autoritats sud-coreanes i després pel país nipó. El Govern dels Estats Units va anunciar sancions contra cinc ciutadans nord-coreans vinculats al programa armamentístic de Corea del Nord, després que el règim de Kim Jong-un hagi efectuat almenys dos assajos amb míssils balístics. Després de les sancions, el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors del país nord-coreà ha declarat aquest divendres que «l’Administració nord-americana actual parla de diplomàcia i diàleg, però que, en realitat, recorre a la política d’aïllar i asfixiar Corea del Nord». Corea del Nord ha defensat «l’augment de la capacitat de defensa nacional», argumentant que «és un dret legítim d’un estat sobirà», per la qual cosa els Estats Units «estan fent una altra provocació» contra el «dret a l’autodefensa».