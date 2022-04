Alberto Núñez Feijóo no estarà present en la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco com a president de Castella i Lleó. El líder del PP sembla no voler fotografiar-se amb Vox, fins al punt que no anirà a l’acte que se celebrarà dimarts que ve i en què Mañueco prendrà possessió i anunciarà els membres del seu govern. Serà la primera vegada que la ultradreta entri en un executiu autonòmic o nacional a Espanya des de la dictadura. L’encara president de la Xunta de Galícia torna a posar com a excusa, una vegada més, els problemes d’agenda, ja que aquell dia té una reunió amb els agents socials. En representació del PP hi assistirà la secretària general del partit, Cuca Gamarra.

Des que el seu nom va sonar per reemplaçar Casado, l’acord de PP i Vox a Castella i Lleó ha estat suposant mals de cap per al nou president del PP. Sense pronunciar-se de manera explícita, Feijóo va avalar aquest pacte internament, però després no n’ha volgut saber res. Dilluns passat, no va acudir al debat d’investidura en què Mañueco va cristal·litzar l’aliança amb la formació de Santiago Abascal. El líder dels populars va posar com a excusa que aquell matí tenia reunió de la directiva del partit. Tot i això, a les Corts castellanolleoneses no es va votar fins després de les nou de la nit. En aquell moment, es pensava que Feijóo acudiria a la presa de possessió de dimarts que ve, però finalment, tampoc serà així. A través d’una nota de premsa, el PP va informar que el seu líder mantindrà aquell mateix dia diverses reunions amb els responsables de la CEOE, Cepime, UGT i CCOO. Fonts properes a Feijóo assenyalen que la data l’han fixada els agents socials i no ells. En concret, dilluns tenien problemes d’agenda els dirigents de la CEOE i dimecres els de la UGT. Tot i això, reivindiquen que a la investidura acudirà la direcció nacional del partit «al màxim nivell possible». Serà la nomenada secretària general del PP i portaveu parlamentària, Cuca Gamarra, qui assisteixi a la presa de possessió. Dilluns passat, aquesta tasca va recaure sobre la vicepresidenta segona del Congrés i diputada del PP, Ana Pastor. Sí que hi serà present Abascal, que també va viatjar a Valladolid dilluns passat per donar suport al seu candidat i futur vicepresident de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo. El partit d’extrema dreta ocuparà, a més de la vicepresidència, tres conselleries més, Treball i Indústria; Cultura i Turisme; i Agricultura. Mañueco va reivindicar aquesta setmana que aquesta aliança portarà quatre anys d’estabilitat al territori i que treballaran units. Encara que aquesta unitat, de moment, no es mostri de portes enfora i Feijóo no doni suport al president castellanolleonès en l’inici d’aquest camí.