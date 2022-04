El Govern d’Ucraïna va anunciar l’obertura d’un total de nou corredors humanitaris al país, la majoria a zones de l’est i del sud, després d’haver-los mantingut tancats per les violacions de l’alto el foc per part dels militars russos.

La viceprimera ministra ucraïnesa, Irina Vereshtxuk, va anunciar dijous al compte de telegram l’obertura d’aquests corredors humanitaris per permetre l’evacuació de ciutadans de les zones més afectades pel conflicte i portar-hi productes de primera necessitat.

El més problemàtic és el corredor obert des de la ciutat de Mariúpol, que pateix el setge de les tropes russes des de gairebé l’inici de la invasió del país, el 24 de febrer passat. En aquesta ciutat portuària del mar d’Azov, pràcticament destruïda pels bombardejos, queden, segons les autoritats, uns 100.000 del més de mig milió de residents amb què comptava abans de l’inici de la guerra.

Mariúpol s’ha convertit en escenari fonamental per al futur no només de la guerra, sinó també per al de les negociacions de pau futures, pel que fa als interessos geoestratègics i comercials dels dos països. Rússia pretén tancar la sortida al mar d’Ucraïna i unir la regió del Donbàs amb la península de Crimea, totes dues sota el paraigües de Moscou. Verestxuk va informar que des de Mariúpo i les ciutats properes de Berdiansk, Tokmak i Energodar s’establirà un corredor fins a Zaporiyia que es podrà recórrer amb transport propi.

Mentrestant, els corredors humanitaris a la regió de Luhansk, autoproclamada república independent i reconeguda per Moscou, els corredors operaran subjectes al cessament dels bombardejos per part de les forces d’ocupació.

En aquesta zona, que forma part del Donbàs, fronterera amb Rússia, és on s’espera que es desenvolupi una forta ofensiva russa, atès que és una regió on actuen grups armats prorussos.