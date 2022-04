El to, així com les formes i el vocabulari, estan canviant respecte l’inici de la guerra. I no en sentit constructiu precisament. A mesura que s’acumulen evidències del poc èxit de l’Exèrcit rus a Ucraïna, els principals propagandistes del Kremlin en els mitjans oficialistes van adoptant un to més radical i extremista, plantejant en les seves intervencions escenaris com el d’una guerra atòmica, o fins i tot incursions armades al territori de l’OTAN. Més encara. Estan començant a aparèixer als mitjans estatals russos articles que defensen obertament una mena de càstig col·lectiu a la nació ucraïnesa, amb deportacions de la població i processos «de reeducació», després de la constatació que la immensa majoria dels ciutadans, russoparlants inclosos, s’oposen a la invasió i als plans de Moscou. A Rússia, un país on ja no queda cap escletxa per a la llibertat d’expressió, les intervencions d’aquests gurus comunicatius són considerades com una mena de termòmetre de l’estat d’ànim al Kremlin.

Periodistes radicalitzats Entre l’elenc de comentaristes progovernamentals, la veu més representativa és sens dubte la de Vladímir Soloviov. I tal com destaca Grigori Gólosov, al capdavant del Departament de Ciència Política de la Universitat Europea de Sant Petersburg, el personatge, «un comentarista mainstream» segons la seva descripció, «s’ha radicalitzat molt» en els darrers temps. De fet, una de les seves declaracions més altisonants es va produir fa un mes, quan va exigir que els contingents militars de l’OTAN a l’est d’Europa es retiressin a posicions prèvies al 1997, reformulant completament els resultats de la guerra freda del segle XX. «Si vostès pensen que ens aturarem a Ucraïna, pensin-ho 300 vegades; els recordo que Ucraïna només és l’etapa intermèdia en la tasca de proveir de seguretat estratègica la Federació Russa», va declarar al seu programa, Nit amb Vladímir Soloviov. La preocupació davant la deriva dels propagandistes ha anat augmentant després de fa uns dies aparegués un llarg article amb el títol Què ha de fer Rússia amb Ucraïna? a l’agència governamental Ria Nóvosti escrit per Timofei Sergueitsev, un personatge poc conegut fins ara, encara que vinculat ideològicament a influents personatges de l’entorn de Vladímir Putin. La publicació del document va provocar un enrenou tan gran que en els comentaris posteriors a la seva difusió, molts analistes van equiparar allò explicitat amb una mena de solució final o genocidi per a l’estat ucraïnès i els seus ciutadans. Segons l’autor, «la desnazificació d’Ucraïna és necessària», ja que una part important del poble «ha estat dominat i atret pel règim nazi». «Aquesta massa poblacional», continua el document, ha de ser sotmesa a la «reeducació, que s’aconsegueix mitjançant una estricta censura, no només a l’esfera política, sinó també a la cultural i educacional». Sergueitsev proposa «netejar d’elements nazis tots els òrgans locals de govern, policia o defensa», a més de suprimir la paraula «Ucraïna». El territori seria dividit en repúbliques lleials a Moscou, mentre que les cinc províncies occidentals de «majoria catòlica», considerades «enemigues de Rússia», han de ser «desmilitaritzades» i tenir «un estatus neutral». Dur a terme aquest procés requerirà «no menys que una generació», o el que és el mateix, «25 anys».